Wer hat wen angegriffen?: Angeklagter und Polizeibeamte beschuldigen sich vor Ettenheimer Gericht

1 Das Ettenheimer Amtsgericht soll klären, was bei der Fasentsveranstaltung in der Kappeler Festhalle geschehen ist. Foto: Lehmann

Ein 45-Jähriger musste sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Ettenheim verantworten. Er soll im Februar 2023 einen Polizisten angegriffen haben. Aussagen der Beamten untermauern den Verdacht, der Angeklagte erzählt jedoch etwas anderes.









Link kopiert



Wer an die „fünfte Jahreszeit“ denkt, der wird sich in erster Linie mit Sicherheit an viele schöne Momente erinnern. Bei einem 45-jährigen Ettenheimer könnte das anders aussehen. Denn dieser geriet bei einer Fasentveranstaltung in der Festhalle Kappel-Grafenhausen in eine Auseinandersetzung mit der Polizei. „Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“, heißt es in der Anklageschrift.