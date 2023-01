1 Die beiden Autos wurden beim Unfall am Donnerstagabend auf dem Lahrer Autobahnzubringer schwer beschädigt. Foto: Späth/Einsatz-Report 24

Nach dem Frontalzusammenstoß am Donnerstagabend in Lahr stellt sich die Schuldfrage. Beide Fahrer wollen Grün gesehen haben.















Lahr - Zwei Verletzte und ein Schaden von rund 20.000 Euro - das ist die Bilanz des Unfalls am Donnerstag auf der B 415.

Wie die Polizei nun mitteilte, war eine 27-Jährige gegen 18.15 Uhr mit ihrem VW von Lahr kommend auf der Bundesstraße in Richtung Autobahn unterwegs. An der Kreuzung vor der A5-Brücke prallte sie frontal in den entgegenkommenden Mercedes eines 50-Jährigen, der nach links in die Dr.-Georg-Scheffler-Straße abbiegen wollte.

Bei der Kollision wurde die Frau schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Lahrer Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Mann konnte laut Polizei nach kurzer Abklärung im Klinikum wieder entlassen werden.

Unklar ist derweil die Schuldfrage: Beide Unfallbeteiligte sollen gegenüber den Beamten beteuert haben, dass ihre Ampel grün angezeigt habe. Nun bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder der jeweiligen Ampelschaltung geben können, sicht unter Telefon 07821/2770 beim Lahrer Revier zu melden.