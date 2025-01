Namentliche Abstimmung im Bundestag: Wer hat gegen Merz gestimmt?

Was geschah am . . . 2. Februar 1945 Der Jesuit Alfred Delp wird in Plötzensee von den Nazis ermordet

„Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt.“ Noch in der Todeszelle schrieb Alfred Delp eindringliche religiöse Meditationen. In Berlin-Plötzensee wird zum Jahrestag an den Jesuiten erinnert.