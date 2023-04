Unbekannte brechen in Bank in Wolfach ein

1 Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in einer Bank in Wolfach. Foto: dpa/Carsten Rehder

Bisher unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Bank in Wolfach eingebrochen und haben dort Schließfächer aufgebrochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach einem Einbruch in ein Bankinstitut in der Bahnhofstraße haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein und brachen dabei eine große Zahl von Sparbuch-Schließfächern auf, meldet die Polizei. Im Anschluss entkamen die Unbekannten und hinterließen einen Schaden in derzeit noch nicht abschätzbarer Höhe.

Nach der Arbeit von Kriminaltechnikern sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen. Wer in dem besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in gesehen hat, soll sich unter Telefon 0781/21 28 20 an die Ermittler der Kriminalpolizei wenden.