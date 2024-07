Wer hat die Ölspur verursacht?: Motorradfahrer wird bei Unfall in Schramberg leicht verletzt

Motorradfahrer wird bei Unfall in Schramberg leicht verletzt

1 Der Motorradfahrer kam aufgrund einer Ölspur ins Schleudern und stürzte. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall am Samstagmittag in Schramberg ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden.









Wie die Polizei mitteilt, kam ein 54-jähriger Motorradfahrer gegen 13.30 Uhr in der Oberndorfer Straße aufgrund einer Ölspur im Kurvenbereich ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Ölspur begann auf Höhe des Gewerbeparks und zog sich über die B 462, die Eckenhofstraße bis zur Kreuzung der Sulgener Straße/Mariazeller Straße. Ihr Verursacher ist bislang unbekannt.