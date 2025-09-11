Wer hat Charlie Kirk erschossen? - Was bislang bekannt ist

Der einflussreiche rechtskonservative Trump-Anhänger Charlie Kirk ist erschossen worden. Was ist bislang zum Täter bekannt?
Eine Person, die nach dem tödlichen Schuss auf den rechtskonservativen US-Podcaster Charlie Kirk festgenommen wurde, ist wieder freigelassen worden. Sie sei nach einer Befragung aus dem Gewahrsam entlassen worden, teilte FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X mit. Es handelt sich dabei um die Person, die Patel zuvor als tatverdächtig bezeichnet hatte. Die Ermittlungen dauerten an, schrieb er nun.