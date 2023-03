5 Wer wird Nachfolger von Armin Jöchle? Die Eutinger haben abgestimmt. Foto: Ulrike Leone/Pixabay

Zur Wahl gestellt hatten sich vier Kandidanten. Daniela-Georgina Copaceanu, Markus Tideman, Benjamin Pellizer und Michael Wuchinger.

Daniela-Georgina Copaceanu (32) Freizeitbetreuerin aus Rottenburg. Sie hat ein öffentliches Kandidaten-Duell absolviert, das nächste aus persönlichen Gründen abgesagt. In der Woche danach meldete sie sich krank. Wollte in der letzten Woche aber intensiv Wahlkampf machen.

Motto: Ich bin die menschliche Bürgermeisterin, will es anders machen als die abgehobenen Politiker in Stuttgart und Berlin.

Markus Tideman (30), Fachreferenz beim Regierungspräsidium Stuttgart. Verkehrs-Ingenieur. Ehefrau Katharina aus Eckenweiler, eine Tochter. Der Frühstarter. Ging als erster noch vor der offiziellen Kandidaten-Verkündung Ende Januar in den Wahlkampf. Glänzte in den Kandidaten-Duellen mit detailreicher Ortskenntnis. Der einzige mit Socia-Media Auftritt auf Facebook und Instagram. Motto: „Meine Idealvorstellung: In 16 bis 24 Jahren ist Eutingen so zusammengewachsen, dass wir keine Ortschaftsräte mehr brauchen!“ Skeptisch gegenüber großen Gewerbegebieten wegen Flächenverbrauch.

(37), Personaldisponent aus Gerlingen. Fußballer, Trainer. Fan des VfB Stuttgart. Familienvater. Immer in Bewegung. Fehlte bei allen vier Kandidatenduellen wegen Grippe, wollte in der letzten Woche richtig Wahlkampf machen. Motto: „Ich habe mich hochgearbeitet. Sie bekommen mit mir einen Familienvater, der zwar nicht aus der Verwaltung kommt. Aber vor Ideen sprudelt!“

Michael Wuchinger (60), Personal- und Vertriebsberater aus Rohrdorf (Eutingen). Familienvater, drei Kinder. War bei allen öffentlichen Kandidaten-Duellen dabei. Trotz Grippe – Ehefrau Andrea (Naturheilpraxis) spritzte ihn mit Vitamin C fit. Setzt sich für das Gewerbegebiet Flugfeld ein, um Einnahmen für die Gemeinde zu generieren. Trotz Wahlkampf nahm er seine Beratungstermine deutschlandweit wahr. Motto: Die Zusammenlegung der Ortschaften muss man eher vorsichtig angehen. Wuchinger: „Wir müssen ganz in Ruhe schauen: Was brauchen wir?“