Wer ersetzt Manzambi?: SC Freiburg startet mit Selbstvertrauen in die englische Woche

Ohne den gesperrten Johan Manzambi, dafür aber mit dem Derbysieg im Rücken, trifft der SC Freiburg am Samstag auf Werder Bremen. Danach beginnt die Dreifachbelastung.
In der schnelllebigen Bundesliga steht der SC Freiburg oft sinnbildlich für Ruhe. Was jedoch nicht heißt, dass man den Fehlstart mit zwei Niederlagen vor der Länderspielpause ignoriert hatte. „Das merkt man dann doch hier auch in Freiburg, dass zwei Niederlagen nicht spurlos an einem vorbeigehen“, sagte etwa Innenverteidiger Matthias Ginter am Samstagabend nach dem 3:1-Sieg des SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart.