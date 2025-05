Wer ermordete die Meister-Fälscherin?: Der Kippenheimer Markus Fix stellt seinen dritten Krimi vor

Die Tote, die Hauptkommissar Thomas Häberle bei seiner dritten Ermittlung findet, gibt ihm zunächst einige Rätsel auf. Ein Blick in ihre Wohnung zeigt, dass sie viel Geld hatte und doch scheint über sie kaum jemand etwas zu wissen. Erst nach und nach stellt sich heraus, dass sie wohl eine begnadete Künstlerin und Fälscherin war. Auch die Waffe, mit der sie ermordet wurde, ist außergewöhnlich: Sie stammt aus dem 3D-Drucker und ist daher kaum nachverfolgbar.

Wenn er irgendwo etwas Interessantes lese, dann mache er sich sofort eine Notiz im Hinterkopf, um dies in einem seiner Kriminalromane zu verwerten, erklärt Markus Fix im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Falle der ausgedruckten Waffe sei er selbst erschrocken darüber gewesen, wie einfach es sei, an eine solche zu kommen.

Seine Figuren haben inzwischen viele Fans

Nicht nur bei seinen Mordwaffen, auch bei den Themen bemüht sich der aus Kippenheim stammende Autor um Originalität. Nach dem Mord beim Geocaching in seinem ersten Band („Wem die Kuckucksuhr schlägt“) und dem Giftpilz-Mord („Ein Männlein stirbt im Walde“) im zweiten geht es dieses Mal um Kunst. Genauer gesagt stellt sich die Waldseemüller-Karte als Motiv für den Mord an der begnadeten Fälscherin Tessa heraus. Diese Karte gilt als der Taufschein Amerikas und ein Exemplar der legendären Globuskarte ist im Offenburger Museum Ritterhaus zu finden – im Kriminalroman wird es gefälscht und gestohlen. „Ich finde es faszinierend, wo die Namen für die Kontinente herkommen und dass aufgerechnet jemand aus Baden – Martin Waldseemüller aus Wolfenweiler – für die Benennung verantwortlich ist“, so Fix.

Seine Leser hingegen finden es am faszinierendsten, wie sich seine Figuren weiterentwickeln, berichtet Fix unserer Redaktion. „Bei meinen Lesungen erhalte ich selten Nachfragen dazu, worüber meine Kommissare als Nächstes ermitteln. Was die Leute jedoch häufig wissen wollen, ist, wie es mit den Figuren und ihren Beziehungen untereinander weitergeht.“ Er könne das gut verstehen: „Sowohl als Leser als auch als Autor hängt man eben an seinen Figuren.“ Diese sind in „Wenn die Tannen Trauer tragen“ zunächst gar nicht gut aufeinander zu sprechen. Hauptkommissarin Maria Dupont kämpft mit einer alten Verletzung, Kommissarin Julia Specht und Häberle macht die enorme Hitze zu schaffen. Denn das Buch spielt im Juli und ist damit ein richtiger Sommerkrimi, in dem sich auch die ein oder andere Gefühlsregung des Autors wiederfindet: „Auch ich werde bei Hitze immer richtig brummig“, verrät er.

Die Leser müssen jedoch keine Angst haben: Im Laufe des Krimis bessert sich die Laune der Protagonisten wieder und es wird auch wieder den ein oder anderen flotten Spruch von Julia Specht geben, wenn die Kommissare – und Tessas ehemalige Partnerin – nach dem Mörder suchen. Diesen hat Fix übrigens nach der Fertigstellung seines Kriminalroman noch einmal geändert – der ursprüngliche Mörder war ihm zu offensichtlich.

Fix gilt beim Emons-Verlag als Umsatzgarant

Der nächste Krimi von Fix ist bereits in der Vorbereitung. Bei 6000 verkauften Exemplaren von Band eins und knapp 3000 von Band zwei stehe der Emons-Verlag einer weiteren Fortsetzung offen gegenüber. „In der Verlagsvorschau wurde ich unter den Umsatzgaranten aufgezählt“, erklärt er lachend. Für ihn als Autor sei das eine tolle Bestätigung, denn es zeige, dass Verlag, Leser und Buchhandlungen zufrieden seien. Ende 2026 werden Hauptkommissar Häberle und sein Team in einem neuen Fall ermitteln: „Dieser Roman wird das andere Wetterextrem verkörpern und ein richtiger Winterkrimi“, verrät er unserer Redaktion.

Die Ideen für seine Krimis gehen Fix jedenfalls so schnell nicht aus: „Selbst auf den Schwarzwald beschränkt habe ich auf lange Zeit genug interessante Themen, über die ich schreiben kann“, erklärt er lachend.

Lesungen

Wer Markus Fix live erleben will: Am Donnerstag, 15. Mai, liest der Autor aus „Wenn die Tannen Trauer tragen“ ab 19 Uhr im Weingut Pieper Basler in Offenburg (Weierbächle 1-3). Der Eintritt kostet zwölf Euro. In Lahr gibt der Autor am Mittwoch, 28. Mai, ab 19 Uhr in der Buchhandlung Osiander (Rathausplatz 6) eine Lesung. Dort kostet der Eintritt acht Euro.