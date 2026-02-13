Wenn Sterben Begleitung braucht: Kinoabend in VS bewegt und berührt

Ein Film rührt zu Tränen – und Ehrenamtliche begleiten in VS derzeit zwölf Familien im Kinderhospizdienst durch schwerste Stunden. Im Kino wird sichtbar, wie wertvoll das ist.
Kostenlos, aber nicht umsonst war ein ganz besonderer Kino-Abend im Schwenninger Capitol. „Oskar und die Dame in Rosa“ wurde nämlich gezeigt – ein Film, der tief unter die Haut geht und auf unvergleichliche Weise am Tag der Kinderhospizarbeit, dem 10. Februar, den Fokus auf ein unsagbar schweres, und genauso wichtiges Ehrenamt lenkte.