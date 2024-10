Wenn’s an der Gehwegkante blüht: Wilde Kräuter an Donaueschingens Straßen

1 Gelbes Leinkraut genießt die Herbstsonne. Foto: Jens Fröhlich

In der Herdstraße blüht Leinkraut. Gut für die Natur und schön anzuschauen. Aber es gibt dazu auch kritische Stimmen.









Der Herbst ist eingezogen in der Stadt. Die Temperaturen sind deutlich kühler und es regnet immer wieder. Für Leinkraut, auch Kleines Löwenmaul oder Frauenflachs genannt, ist es kein Problem, jetzt noch einmal Blüten zu bilden und die weniger werdenden Sonnenstrahlen voll auszukosten. Es bietet einen schönen Anblick, wie es da an der Bordsteinkante in der ansonsten grauen und versiegelten Herdstraße gedeiht. Auch die Insekten freut's. Sie sind in dieser Jahreszeit über jeden Spätblüher dankbar, der noch ein wenig stärkenden Nektar spendiert.