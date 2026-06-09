Wenn Minuten zählen: So werden Rehkitze im Schwarzwald-Baar-Kreis vor dem Mähtod bewahrt

Bevor die Mähwerke anrollen, beginnt die Suche nach Rehkitzen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis werden jedes Jahr viele Jungtiere dank freiwilligem Einsatz gerettet.
„Noch einen Schritt nach vorne, jetzt müsste es direkt vor dir sein“, meldet die Drohnenpilotin über Funk an das Rettungsteam. Im hohen Gras ist zunächst nichts zu erkennen. Erst als Jäger Ralf Brugger vorsichtig ein kleines Rehkitz aus der Wiese hebt, wird die Ursache der Aufregung sichtbar. Das nur etwa ein Kilogramm schwere Tier wird behutsam in einen Leinensack gesetzt und in Sicherheit gebracht.