Wenn Kitty einen Unfall baut Weltkatzentag: Rechtstipps rund um den Stubentiger

Nachbars Garten als Katzenklo

Was, wenn das eigene Grundstück von einer fremden Katze als Toilette missbraucht wird? Das muss der geplagte Grundstückseigentümer dulden. Der Grund: Es liegt in der Natur des Tieres, auf Streifzug zu gehen. Sogar die Beschmutzung von Spielgeräten eines Kindes muss hingenommen werden. Wehren kann sich der Grundstückseigentümer erst dann, wenn sich sein Grundstück als stilles Örtchen für gleich mehrere Tiere aus der Nachbarschaft etabliert.

Kratzer im Lack durch Nachbars Katze

Was, wenn das Auto von Nachbars Katze zerkratzt wird? Die Beweislast für Lack- und Karosserieschäden liegt grundsätzlich beim Autohalter. Wer keinen ausreichenden Beweis hat, hat schlechte Karten. Es muss genau bewiesen werden können, dass die konkreten Kratzer gerade von dieser einen verdächtigten Katze verursacht worden sind.

Netz über dem Mietwohnungs-Balkon

Was, wenn die Mieter ein Netz über den Balkon der Mietwohnung spannen? Das ist eine bauliche Veränderung und damit ein vertragswidriger Gebrauch der Wohnung. Wer also die Samtpfoten beim Frische-Luft-Schnappen vor dem Abstürzen schützen will, muss dies in einer Mietwohnung auf andere Weise tun.

Parkettfußboden als Katzenklo

Was, wenn Katzen den Parkettfußboden der Wohnung als Katzenklo missbrauchen? Wenn zu viele Haustiere in einer Mietwohnung gehalten werden, besteht unter Umständen kein Versicherungsschutz der Haftpflichtversicherung. Die Leistungsübernahme kann aufgrund übermäßiger Benutzung der Mietsache ausgeschlossen sein.

Animal Hoarding

Darf Animal-Hoardern (Tiersammlern) fristlos das Mietverhältnis gekündigt werden? Ja. Eine sehr hohe Anzahl von Tieren lässt sich nicht mehr mit der vertraglichen Regelung "Hauskatzen erlaubt" vereinbaren. Ein Mietverhältnis kann lohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein Mieter schuldhaft in einem solchen Maße seine Verpflichtungen verletzt, dass dem Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.