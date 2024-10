Wenn Familien auswandern: Mach’s gut, Deutschland

1 Esther Filgut mit ihren Kindern Felix und Greta auf Mallorca. Vor gut zwei Jahren ist die Familie ausgewandert. Foto: Philipp Schulte

Auswandern wollen meist die Eltern. Ihre Kinder müssen vieles hinter sich lassen. Was macht das mit ihnen? Über das Leben von zwei Familien auf Mallorca und in Australien.









Link kopiert



Wenn Esther Filgut auf Mallorca Auto fährt, freut sie sich über den entspannten Verkehr. Die Sonne scheint, wie so oft. Auf der Autobahn MA-19 geht es in Richtung Palma. Am Horizont ragt der karge Puig de Galatzó in den blauen Himmel. Dort, wo Esther Filgut herkommt, in der Metropole Frankfurt am Main, ist der Verkehr hektisch und anstrengend. Auf Mallorca hingegen, sagt sie, lebt es sich, nun ja, entspannter.