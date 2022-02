1 Seit Ende letzten Jahres begleiten die beiden Sozialpädagoginnen Carina Bayer und Anne Caelers diese Gruppe. Foto: Fachstelle Sucht Schwarzwald-Baar

Nicht immer sind es die Eltern, die sich die Sorgen um ihre Kinder machen. Manchmal läuft es auch anders herum – etwa, wenn Eltern süchtig sind.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Wenn Eltern suchtkrank sind, leiden die Kinder.

Die Elternrolle passt nicht mehr

Kinder von psychisch belasteten oder suchtkranken Eltern haben es oft nicht leicht. Vor allem, wenn Mutter oder Vater durch einer dieser Erkrankungen die Kraft nicht mehr aufbringen kann, mit ihrem Kind die alltäglichen Anforderungen des Lebens zu meistern. Kinder leiden oft still in solchen Situationen und können sich häufig das Verhalten des betroffenen Elternteils nicht erklären.

Das Projekt Tandem Plus

Die Fachstelle Sucht in der Großherzog-Karl-Straße in Villingen unterstützt und berät bei verschiedensten Suchtproblemen. Aber auch die Kinder von erkrankten Elternteilen stehen dort im Fokus, deshalb wurde im Jahr 2016 das Gruppenprojekt "Tandem Plus" ins Leben gerufen. Dort finden Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren einen geschützten Raum, um ihre Sorgen und Ängste mit anderen betroffenen Kindern und Jugendlichen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Seit Ende vergangenen Jahres begleiten die beiden Sozialpädagoginnen Carina Bayer und Anne Caelers diese Gruppe. "Die Gruppe soll den Jugendlichen eine feste Struktur in ihren Alltag bringen, Sicherheit bieten und durch verschiedene Angebote und Aktionen in der Gruppe ihr Selbstvertrauen stärken", so Bayer und Caelers. Die Gruppe trifft sich regelmäßig einmal wöchentlich in den Räumlichkeiten des Gemeindezentrums St. Martin in Brigachtal.

Jugendliche sind stark

Die Teilnehmer kochen und essen zusammen, spielen gemeinsam, reden viel miteinander, planen Ausflüge und vieles mehr. Carina Bayer berichtet, dass das jüngste Projekt das Gestalten von "Kraftsteinen" ist. Es soll den Jugendlichen aufzeigen, dass sie genügend eigene Stärken und Ressourcen besitzen, um auch schwierige Situationen zu bewältigen. Dank einer großzügigen Spende der Sparkasse Schwarzwald-Baar konnten verschiedene Materialien angeschafft und Aktionen geplant werden. Übrigens, für jüngere Kinder gibt es das Gruppenangebot "Tandem" in Kooperation mit dem Caritasverband im Schwarzwald-Baar-Kreis.