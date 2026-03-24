Wenn die Haut zur Leinwand wird: Wie sich Körperkunst verändert – Donaueschinger Studio gibt Einblicke

Tattoos bleiben in Donaueschingen gefragt. Moderne Technik macht heute mehr möglich als früher. Bei Lynk Tattoo Art ist aber auch das Überstechen sehr gefragt.

Insgesamt acht Stunden – so lange dauert das Tattoo, das sich Dominic Vogel heute stechen lässt. Der 31-Jährige bekommt bei Lynk Tattoo Art in Donaueschingen ein Porträt von Zeus auf seinen rechten Oberarm tätowiert. Ein Teil seines Tattoo-Sleeves, der noch lange nicht fertig ist. Ganz am Ende soll ein fließender Übergang mit verschiedenen Motiven aus der griechischen Mythologie erkennbar sein. Konzept-Tattoos wie dieses sind heute viel realistischer möglich – und nach wie vor populär.

„Tattoos sind nicht nur immer noch gefragt, sondern werden sogar beliebter“, sagt Sergej Podvitelskij, Spitzname Shiggy. Er ist einer der Shop-Manager von Lynk Tattoo Art und zuständig für Bild- und Videoinhalte. Die Wünsche seiner Kunden und aktuelle Trends kennt er sehr gut. Aus seiner Sicht ist die Hemmschwelle für Tätowierungen gesunken, weil unauffälligere Motive heute einfacher sind.

„Früher hatte man ja gar keine Möglichkeiten, Details und Feinheiten in Tattoos reinzubringen“, erklärt der 28-Jährige. „Mittlerweile hat man viel mehr Technik, kleinere Nadeln und unterschiedliche Maschinen für feine Sachen. Das reizt die meisten tatsächlich.“

Sergej Podvitelskij arbeitet im Shop-Management bei Lynk Tattoo Art in Donaueschingen und ist vorrangig für Social Media Inhalte zuständig. Foto: Hannah Martin

Feine Zeichnungen, Schriftzüge, Mikrorealistik sowie florale Elemente seien derzeit besonders angesagt. Aber auch große Porträts würden nach wie vor gestochen. „Der Wunsch nach einem Tattoo wird definitiv mehr“, sagt Podvitelskij. Das liege auch daran, dass es inzwischen mehr Inspiration gebe, vor allem durch das Internet und soziale Medien. „Man sieht mehr Stile und dadurch ist es einfacher, sich vorzustellen, was einem gefällt.“

Tattoos würden heute auch weniger verurteilt. „Früher hat man darunter große, stark geschwärzte Flächen verstanden. Die meisten konnten sich so was Zartes gar nicht vorstellen und deswegen haben sie direkt alles abgestempelt.“

Emotionale Bedeutung und Kunstaspekt

Podvitelskij erzählt, das erste Tattoo habe für Kunden meistens emotionale Bedeutung, danach stünden häufig eher der Kunstaspekt und ästhetische Vorlieben im Vordergrund. Stile seien dabei von Generation zu Generation unterschiedlich. Dennoch gebe es Tattoos, die heute aus der Mode sind. „Tribal-Tattoos zum Beispiel lässt sich quasi niemand mehr stechen“, sagt der Shop-Manager.

Jedes Tattoo hat für ihn eine Bedeutung

Für Dominic Vogel hat jedes seiner Tattoos eine Bedeutung. Gerade die großen Motive auf seinen beiden Armen erzählen zwei unterschiedliche Geschichten. „Links symbolisiert meinen Lebensweg, die schweren Zeiten und quasi die dunklen Mächte in einem.“ Die griechische Mythologie auf dem rechten Arm dagegen – mit Motiven von der Göttin Athena, dem Prinzen Theseus im Kampf gegen den Minotaurus und eben auch Zeus – stehe für etwas Positives. „Es geht viel um Freiheit“, sagt Vogel. „Dass man stolz auf sich sein kann und sein eigenes Leben in der Hand hält.“

Diese persönlichen Motive auf der Haut verewigt zu haben, bedeutet dem 31-Jährigen vor allem eins: dass man ihm seine Taten und Werte auch ansieht. „Das ist etwas ganz Schönes im Endeffekt, weil die Haut so frei ist, dass man da auch die Körperkunst ausleben darf.“ Für ihn stehen Tattoos für Diversität und freie Körperkultur.

Der Geschmack verändert sich

Sein Geschmack hat sich aber über die Jahre verändert. Mittlerweile bevorzugt er größere Motive. „Man kann viel mehr damit spielen und man sieht auch, wenn man länger draufschaut, die vielen Details.“

Auch für Vogel hat sich die Wahrnehmung von Tätowierungen in der Gesellschaft deutlich gewandelt. „Heute ist es für viele ästhetische Kunst. Früher stand das ja eher für Rocker oder Knast.“ Auch in seinem Job als Kita-Leiter merke er, dass Tattoos akzeptierter sind als noch vor einigen Jahren.

Trotzdem müsse man sich ein Tattoo gut überlegen. „Wichtig ist, dass man selbstbestimmt an so etwas rangeht und genau darüber nachdenkt.“ Beratung sei ihm deshalb enorm wichtig, genau wie gute Kommunikation mit dem Tätowierer. Aber auch bei Vogel zeigt sich, dass ein Tattoo nicht immer endgültig ist. Seinen linken Arm möchte er inzwischen überstechen lassen.

Anfragen für Cover-Ups nehmen zu

Bei Lynk Tattoo Art nehmen Anfragen für solche Cover-Ups zu. „Entweder bereuen Kunden das komplette Motiv oder sie bereuen, wie es gestochen wurde“, sagt Sergej Podvitelskij. Trotzdem betont er, dass die Möglichkeiten beim Überstechen nur begrenzt sind. „Da kommt es darauf an, wie dunkel das Tattoo ist, wie groß es ist und mit welcher Wunschvorstellung der Kunde zu uns kommt.“

Auch deshalb sei es wichtig, sich vorher Gedanken zu machen und Beratung in Anspruch zu nehmen. „Dadurch bekommt man Vertrauen in ein Studio und erfährt auch, ob die Motivvorstellung vielleicht nicht realistisch ist. Nicht alles kann man stechen.“

Entscheidender Unterschied

Lynk Tattoo Art bietet Platz für insgesamt neun Tattoo-Artists. Die Bezeichnung ist bewusst gewählt. Für Podvitelskij gibt es einen Unterschied zwischen Tätowierer und Tattoo-Künstler. „Ein Tätowierer tätowiert alles, was geht. Ein Artist sagt dir, was passt und was nicht, welches Konzept am Ende stimmig aussieht.“ Qualitativ hochwertige Arbeit spiele deshalb eine so große Rolle, weil man ein Tattoo ein Leben lang habe. Dass Tattoos irgendwann aus der Mode kommen, glaubt Sergej Podvitelskij nicht. „Es wird wahrscheinlich wieder neue Arten geben, zu stechen und neue Trends.“

So funktioniert das Überstechen von Tattoos

Cover-Up

Bei einem Cover-Up wird ein ungewolltes Tattoo mit einem neuen, meist dunkleren Design überdeckt. Ziel ist es, das alte Motiv durch neue Farben, Formen und Schattierungen kaum mehr erkennbar zu machen. Anders als bei einer Laserentfernung, bei der die Farbpigmente in der Haut aufgebrochen werden und die Tätowierung dadurch verblasst, bleibt das alte Tattoo erhalten und wird lediglich ästhetisch verändert. Laserentfernung ist meist teurer, zeitaufwendiger, schmerzhafter und darf nur von speziellen Ärzten durchgeführt werden. Sowohl Cover-Ups als auch Laserentfernungen sind jedoch nicht bei allen Tattoos geeignet oder erfolgversprechend.