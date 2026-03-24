Wenn die Haut zur Leinwand wird: Wie sich Körperkunst verändert – Donaueschinger Studio gibt Einblicke

Tattoos bleiben in Donaueschingen gefragt. Moderne Technik macht heute mehr möglich als früher. Bei Lynk Tattoo Art ist aber auch das Überstechen sehr gefragt.
Insgesamt acht Stunden – so lange dauert das Tattoo, das sich Dominic Vogel heute stechen lässt. Der 31-Jährige bekommt bei Lynk Tattoo Art in Donaueschingen ein Porträt von Zeus auf seinen rechten Oberarm tätowiert. Ein Teil seines Tattoo-Sleeves, der noch lange nicht fertig ist. Ganz am Ende soll ein fließender Übergang mit verschiedenen Motiven aus der griechischen Mythologie erkennbar sein. Konzept-Tattoos wie dieses sind heute viel realistischer möglich – und nach wie vor populär.