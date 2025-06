Wenn die Geister anklopfen: Wie in Freiburg übernatürliche Phänomene erforscht werden

In Freiburg kann man viel studieren und erforschen. Die Uni genießt einen internationalen Spitzenruf. Wer aber wirklich außergewöhnliche Dinge ergründen will, der schaut sich die Arbeit am IGPP näher an: Der Psychologe und Arzt Hans Bender (1907–1991) gründete das „Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e. V.“ im Jahr 1950 mit dem Ziel, sogenannte „okkulte“ – also paranormale – Phänomene wissenschaftlich zu untersuchen: Telepathie, Hellsehen und Vorahnungen, Geisterscheinungen, Nahtoderfahrungen. Also alles, wofür man normalerweise keine Erklärung findet, so der stellvertretende Leiter des Instituts, der Psychologe Eberhard Bauer (81), der sein ganzes Berufsleben lang am IGPP geforscht hat.

Bender hatte neben dem privaten Institut von 1954 bis 1975 eine gleichnamige Professur an der Universität Freiburg inne. Seine Forschungsgebiete und die Forschungen seiner Nachfolger am IGPP waren und sind „tabuisierte Kontroversen“, die der Forscher enttabuisieren wollte. Mit großem Erfolg und öffentlichem Interesse, erinnert Bauer sich, der als Student Vorlesungen bei Bender besuchte. Die seien immer „rappelvoll“ gewesen, der „Spuk-Professor“ sei „ein Medienstar“ im damaligen Uni-Betrieb gewesen, bestätigt auch der heutige Institutsleiter, der Mathematiker und Neurobiologe Jürgen Kornmeier (57).

„Mein Doktorvater hat mir damals gesagt, ich solle nicht über das Thema Bewusstsein reden, das sei schädlich für die Karriere“, erinnert Kornmeier sich. Heute ist Bewusstsein ein allgemein akzeptiertes Forschungsthema, Forschung zu paranormalen Phänomenen kann aber noch immer karriereschädlich sein. Denn die Okkultismus-Forscher werden in der Wissenschaft häufig auch heute noch belächelt oder als unseriös bewertet. Kornmeier scheint das wenig zu stören: „Es gab 2004 ein Manifest der bekanntesten deutschen Hirnforscher. Darin wurde skizziert, welche Fortschritte in der Hirnforschung in den kommenden 20 bis 30 Jahren erwartet werden, bis hin zum Verständnis von Bewusstsein. Namhafte Vertreter dieser Gruppe räumen heute ein, dass die Neurowissenschaften weit hinter den dort skizzierten Erwartungen und Zielen geblieben sind.“ Für Kornmeier ist das kein Wunder: Insbesondere das „Geist-Materie-Problem“ oder die Frage nach dem „Ich“ in der Wissenschaft hat noch keiner aufgedröselt. „Die große Frage ist und bleibt: Wer oder was ist eigentlich das Ich?“, so der Naturwissenschaftler.

Es geht heute auch um Beratung

Neben der Erforschung des Paranormalen mithilfe der Natur-, Sozial- und Kulturwissenschaften geht es heute am Institut auch zu einem großen Teil um Beratung: Menschen, die unerklärliche Erfahrungen im Alltag gemacht haben, die über Ahnungen, Wahrträume, Spuk- und Geistererscheinungen oder andere für sie unerklärliche Dinge erleben und sich dadurch belastet fühlen, können sich vom Team am IGPP beraten lassen, wie solche Phänomene einzuschätzen sind. Spukphänomene, so die Erfahrung der Forscher, hätten beispielsweise oft mit Konflikten in einer Familie zu tun: Wird der Konflikt gelöst, so verschwindet auch der Spuk.

Mit Esoterik haben die Forscher nichts zu tun

Mit Esoterik und den damit einhergehenden Modeerscheinungen und Heilsversprechen habe man, so die beiden Freiburger Forscher, in der Arbeit am IGPP nichts am Hut. Auch wenn man bis heute keine in der wissenschaftlichen Gemeinschaft allgemein akzeptierte Ergebnisse vorlegen könne, wie Eberhard Bauer bestätigt: „Die zentrale Frage ist: Gibt es diese Phänomene? Gibt es Telepathie? Gibt es Präkognitionen? Gibt es wirklich Menschen, die hellsehen können?“ Einen Moment zögert der erfahrene Psychologe, bevor er antwortet: „Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Ich weiß es nicht mit Sicherheit.“ Für die nächste 75 Jahre könnte es am IGPP in Freiburg also noch einiges zu tun geben.