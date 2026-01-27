Wenn der Strom ausfällt: Wie die Kreiskliniken Lörrach Patienten bei einem Blackout schützen

Ein plötzlicher Ausfall der Stromversorgung ist kein abstraktes Szenario mehr, sondern eine reale Herausforderung. Die Kreiskliniken in Lörrach sehen sich gut vorbereitet.
Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz Anfang Januar hat gezeigt, wie verletzlich kritische Infrastrukturen sind. Über Tage hinweg waren rund 45 000 Haushalte und Unternehmen im Berliner Südwesten ohne Strom – mit drastischen Folgen für die Bewohner. Experten zufolge ist ein sogenannter Blackout, also eine langanhaltende Großstörung, wenig wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Daher hat die Kreisverwaltung schon vor einigen Jahren einen Krisenplan für einen eventuellen Blackout erarbeitet – ein Thema, das jüngst noch einmal im Rahmen der Vorstellung des militärischen Operationsplans Deutschland im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine aufs Tapet gebracht wurde.