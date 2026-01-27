Wenn der Strom ausfällt: Wie die Kreiskliniken Lörrach Patienten bei einem Blackout schützen

Ein plötzlicher Ausfall der Stromversorgung ist kein abstraktes Szenario mehr, sondern eine reale Herausforderung. Die Kreiskliniken in Lörrach sehen sich gut vorbereitet.

Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz Anfang Januar hat gezeigt, wie verletzlich kritische Infrastrukturen sind. Über Tage hinweg waren rund 45 000 Haushalte und Unternehmen im Berliner Südwesten ohne Strom – mit drastischen Folgen für die Bewohner. Experten zufolge ist ein sogenannter Blackout, also eine langanhaltende Großstörung, wenig wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Daher hat die Kreisverwaltung schon vor einigen Jahren einen Krisenplan für einen eventuellen Blackout erarbeitet – ein Thema, das jüngst noch einmal im Rahmen der Vorstellung des militärischen Operationsplans Deutschland im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine aufs Tapet gebracht wurde.

Betroffen bei einem Stromausfall wären auch Krankenhäuser. Dort würde dann Notstrom OP-Säle und Intensivstationen am Laufen halten. Vorbereitet für den Ernstfall sind auch die Lörracher Kreiskliniken. „Den normativen Vorgaben zufolge ist eine 24-stündige Notstromversorgung vorgesehen“, weiß Nico Lang, Leiter Technik und gesamtverantwortliche Elektrofachkraft. „Die Standorte der Kliniken des Landkreises Lörrach können sogar bis zu 96 Stunden mit Notstrom versorgt werden“, versichert der Experte auf Nachfrage unserer Zeitung.

Notstrom vorhanden

Intensivstation und OP sowie die für den Betrieb relevanten Bereiche würden mit Notstrom am Laufen gehalten. In den übrigen Bereichen, zum Beispiel in der Verwaltung, gibt es laut Lang eine reduzierte Versorgung. Dort würde die Beleuchtung reduziert werden. „Die Sicherheit aller Patienten ist jederzeit gewährleistet. Dazu trägt in kritischen Bereichen auch eine batteriegestützte Sicherheitsstromversorgung bei“, erklärt der Leiter Technik. Und sollte ein Blackout länger dauern? Dann werde rechtzeitig auf Treibstoffreserven zurückgegriffen, um den Notbetrieb aufrechterhalten zu können, ergänzt er. Für solche Fälle gebe es auch Notfallpläne: Im Rahmen des Krankenhaus Alarm- und Einsatzplanes seien entsprechende Vorkehrungen getroffen worden, führt Lang aus.

Darüber hinaus hat die Kliniken GmbH eine Krankenhauseinsatzleitung, kurz KEL, mit einem entsprechenden Notfall- und Krisenmanagement und regelmäßig stattfindenden Übungen eingerichtet. Und: Es finden monatliche Probeläufe statt, um sicherzustellen, dass zum Beispiel innerhalb von maximal 15 Sekunden der Notstrom in allen Bereichen zur Verfügung steht. Zudem finde jährlich ein Netzausfalltest statt, bei dem ein Stromausfall simuliert wird.

Ob der Stromausfall in Berlin Konsequenzen für die Notfallpläne der Kreiskliniken hat? „Nein, denn unsere Notstromversorgung erfüllt aktuell und auch im Neubau alle Anforderungen für einen sicheren Krankenhausbetrieb“, kommentiert Lang die vorhandene Infrastruktur.

Mit Blick auf das neue Dreiland-Klinikum gebe es auch keine wesentlichen Unterschiede in der Notfallausstattung. Denn: Die Versorgung mit Notstrom sei seit vielen Jahren normativ vorgeschrieben und trage aufgrund ihres hohen Anforderungsprofils wesentlich zur sicheren Patientenversorgung während eines Stromausfalls bei.

Cyberattacken im Blick

In Berlin sorgte ein Brandanschlag an einer Kabelbrücke für den großflächigen Stromausfall. Gefährlich werden können aber auch sogenannte Cyberattacken, also Angriffe auf Computer oder Computernetzwerke. „Cyberattacken sind ein relevantes Szenario, das in den Kreiskliniken in der Sicherheits- und Notfallplanung berücksichtigt wird“, erklärt der Informationssicherheitsbeauftragte Christian Faißt.

IT-Störungen

Ziel sei es, die Patientenversorgung auch bei IT-Störungen oder außergewöhnlichen Lagen jederzeit sicherzustellen, insbesondere in den medizinisch kritischen Bereichen. „Die Kreiskliniken verfügen über technische und organisatorische Maßnahmen sowie definierte Notfall- und Ersatzprozesse, um den Klinikbetrieb auch bei einem IT-Ausfall aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass sich die Bedrohungslage im Bereich Cybersecurity kontinuierlich weiterentwickelt.“ Daher würden die bestehenden Maßnahmen regelmäßig überprüft und schrittweise weiter ausgebaut, orientiert an aktuellen Sicherheitsstandards und gesetzlichen Anforderungen,