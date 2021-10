1 Und immer wieder: der Griff zur Tablette. Foto: Klose

Wenn der Schmerz ein ständiger Begleiter ist, sind Menschen oft hilflos. Ein Phänomen, das auch im Schwarzwald-Baar-Kreis zunimmt.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Chronische Schmerzen beeinträchtigen die Lebensqualität vieler Menschen. Alleine im Schwarzwald-Baar-Kreis leben fast 7700 Versicherte mit chronischen Schmerzen. Davon sind rund 4900 Frauen. Das zeigt eine Statistik der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, die dafür die Daten ihrer Versicherten zugrunde legt. Die Auswertung zeigt: "Es leiden immer mehr Menschen unter chronischen Schmerzen", so Klaus Jeitner, Leiter des AOK-Kundencenters in Villingen-Schwenningen. "2016 waren es noch 5200 Schmerzpatienten."

Auslöser können Fehlhaltungen sein

Auslöser für chronische Schmerzen sind häufig Erkrankungen oder Fehlhaltungen des Bewegungs- und Stützapparats wie Muskelverspannungen, Arthrose, Osteoporose und rheumatische Erkrankungen, aber auch Nervenschmerzen infolge von Operationen, Verletzungen, Stoffwechselerkrankungen oder Krebsleiden. "Wenn akute Schmerzen über Monate anhalten und nicht richtig behandelt werden, dann können sich daraus chronische Schmerzen entwickeln", sagt Klaus Jeitner. "Andauernde Schmerzen können für die Patientinnen und Patienten sehr belastend sein und zu dem Gefühl führen, der Familie oder den Anforderungen im Beruf nicht mehr gerecht zu werden", erklärt die AOK-Ärztin, Gudula Kirtschig.

Im Alltag erheblich beeinträchtigt

Nahezu jeder zweite Befragte, der an chronischen Schmerzen leidet, fühlt sich dadurch im Alltag stark bis sehr stark beeinträchtigt. "Chronische Schmerzen behindern oft auch Freizeitaktivitäten wie Freunde zu treffen oder Hobbys nachzugehen. Menschen mit chronischen Schmerzen fühlen sich von ihren Schmerzen zeitweise überwältigt und ziehen sich zurück", so Gudula Kirtschig.

Laut Forsa-Umfrage finden sich die meisten Menschen mit chronischen Schmerzen in den Altersgruppen 55 bis 64 Jahre und 80 plus. "Tatsächlich empfiehlt es sich, körperlich aktiv zu bleiben und sich regelmäßig zu bewegen", rät die Medizinerin. "Durch Bewegung werden körpereigene Stoffe freigesetzt, die eine schmerzlindernde Wirkung haben. Außerdem regt Bewegung die Durchblutung und den Stoffwechsel an und sorgt dafür, dass Knochen und Knorpel ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden."

Die AOK Baden-Württemberg möchte mit einer Kampagne einen Beitrag leisten, um den Umgang mit dem Thema chronische Schmerzen positiv und nachhaltig zu beeinflussen. Die Kampagne zum Thema "Schmerz" möchte Menschen zwischen 18 und 45 Jahren dafür sensibilisieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Im Fokus steht der Gesundheitspodcast "Leib & Seele" sowie weitere Informationen zu den Themen Prävention vor Schmerzen und Umgang mit bestehenden Schmerzen.

Livestream zum Thema

Passend zum Thema veranstaltet das Gesundheitsnetzwerk Schwarzwald-Baar am 24. Oktober von 10 bis 13 Uhr per Livestream das Online-Forum gesund vital. Das Schwerpunktthema: Chronischer Schmerz hat viele Facetten. Die Veranstaltung findet ausschließlich online statt. Die Teilnahme ist kostenlos per Livestream möglich. Technische Voraussetzungen: Teilnehmende an dem Livestream benötigen ein kompatibles Endgerät mit aktuellem Browser und eine Internetverbindung. Es bedarf keiner vorheriger Registrierung mit persönlichen Anmeldedaten.