Wenn Corona nicht endet: Das sind aktuelle Zahlen zu Long Covid im Kreis Rottweil

Im Landkreis Rottweil waren im vergangenen Jahr 164 AOK-Versicherte wegen Long Covid in Behandlung – Frauen deutlich häufiger als Männer.
Schwäche und schnelle Erschöpfung, eingeschränkte Belastbarkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme sowie anhaltende Atem- und Muskelbeschwerden: Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion können unterschiedliche Organsysteme betreffen und sich bei den betroffenen Personen unterschiedlich äußern. Gemeinsam haben alle Betroffenen eines – ihre Lebensqualität und ihr Alltag sind beeinträchtigt. Im Landkreis Rottweil waren laut Pressemitteilung im vergangenen Jahr 164 Versicherte der AOK wegen Long Covid in ärztlicher Behandlung – 101 von ihnen waren Frauen. „Von Long Covid scheinen Mädchen und Frauen häufiger als Jungen und Männer betroffen zu sein“, sagt Alexandra Isaksson, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie bei der AOK Baden-Württemberg.