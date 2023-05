Temperaturen deutlich unter 20 Grad gepaart mit täglichen Regenschauern zum Trotz haben überall in der Region die Freibäder ihre Tore geöffnet, oder tun es in den nächsten Tagen. Wie immer im Mai – Tradition will gepflegt sein. Dabei dürften nicht nur die Bademeister eine sommerlichere Witterung herbeisehnen.

Ob in Lahr, Kippenheim oder Sulz – die Hartgesottenen, die bereits ihre Bahnen ziehen, dürften sich an zwei, maximal drei Händen abzählen lassen. Wobei die Wasserratten, die im Winter regelmäßig zu Gast im Hallenbad waren, sich an unterkühlte Becken eigentlich gewöhnt haben müssten. Dort hatte der Gemeinderat bekanntlich am Thermostat gedreht und so allgemeines Frösteln verordnet.

Apropos Energiekrise: Die bekommen auch die Lahrer Eismacher zu spüren – und geben die gestiegenen Kosten zumindest teilweise an ihre Kunden weiter. Alle drei „Dieler“ in der Innenstadt verlangen in dieser Saison zehn Cent mehr pro Kugel als im vergangenen Jahr. Bei Preisen von nunmehr 1,40 Euro beziehungsweise 1,50 Euro entspricht die Eisteuerung ziemlich genau der aktuellen Inflationsrate von gut sieben Prozent. Den hiesigen Schleckermäulern wird das mutmaßlich ziemlich egal sein, wenn die Hitze erstmal Einzug hält und sie nach süßer Abkühlung lechzen. Bis dato dürfte indes kein Gelato-Händler Überstunden angemeldet haben.

Aber bitte – wir wollen nicht nur klagen. Dass der Planet noch nicht unerbittlich vom Himmel knallt, kommt einer Veranstaltung sicher zugute: Beim Kinderfest, das heute in der Innenstadt über die Bühne geht, lässt es sich an 40 Aktionen schweißfrei spielen und toben. Sollte nur noch jemand dem Regen sagen, dass er gerne gemeinsam mit der Sonne Pause machen darf.