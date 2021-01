Weniger Verpackungsmüll Horber Gastronom kämpft gegen Abfall

Doch was steckt hinter "Recup" und "Rebowl"?

Fabian Eckert und Florian Pachaly hatten die Idee für ein Pfandsystem unabhängig voneinander im Studium – beide störte der unverhältnismäßig hohe Verbrauch von Einwegbechern und die dadurch entstehenden Berge an Müll. Die beiden taten sich zusammen, um die flächendeckende Variante eines Pfandsystems für Coffee-to-go-Becher testen zu können und starteten im November 2016 zunächst ein Pilotprojekt in dem bayerischen Städtchen Rosenheim.

Durch die Corona-Krise ist auch das Thema Mehrweg-Schalen auf dem Vormarsch (siehe auch Info). "Wir merken gerade extrem, dass durch die Corona-Krise das To-go-Geschäft befördert wird. Wir spüren die Existenzängste der Gastronomen. Aber es steigt auch das Bewusstsein, dass viel Verpackungsmüll über die Theke geht. Die Entscheidung des Bundeskabinetts, das Mehrweggesetz 2023 in Kraft treten zu lassen, verstärkt die Diskussion um Mehrweg-Konzepte noch einmal", sagt "Recup"-Pressesprecherin Greta Mager.

Steigt die Nachfrage? Kommt das junge Startup-Unternehmen noch hinterher?

Mager: "Wir spüren aktuell eine größere Nachfrage, der wir nachkommen wollen. Vorübergehende Lieferschwierigkeiten gibt es aktuell nicht mehr. Auch wollen wir den Ansprüchen der Gastronomen entgegenkommen, sodass wir Schalen in kleineren Größen früher herausbringen."

Verbrauchen die Gastronomen dann nicht mehr Wasser? Ist es dann wirklich noch umweltbewusster?

"Verschiedene Studien zeigen, dass extrem viel Wasser für die Herstellung von Einwegprodukten benötigt wird. Für einen Plastik-Kaffeebecher zum Beispiel mehr Wasser als in ihn reinpassen würde. Das steht in keiner Relation. Der Nachhaltigkeitseffekt ist im Mehrwegsystem am größten."

Doch wie groß ist das Risiko für die Gastronomen, die sich eh aktuell in angespannter Lage befinden?

"Wir stehen im engen Austausch, haben derzeit deutschlandweit 6000 Ausgabe- und Rückgabestellen, von der Kette bis zum Betrieb. Wir sind uns total bewusst, dass es schwierige Zeiten sind. Deshalb bieten wir auch eine dreimonatige Testphase an."

Laut einer vom Naturschutzbund Deutschland beauftragten Studie aus dem Jahr 2017 kommen in Deutschland jährlich mehr als 280.000 Tonnen Abfall durch Verpackungen im Food-to-go-Bereich auf. Das entspricht 32 Tonnen in der Stunde. Teller, Boxen, Schalen und Ähnliches für Take-away-Essen machen mit 58 Prozent dabei den größten Anteil aus. "Rebowl" setzt mit einem flächendeckenden Pfandsystem für Mehrwegschalen an dieser Stelle an. "Die lebensmittelechte, spülmaschinen- und mikrowellenfeste Bowl (ohne Deckel) ersetzt herkömmliche Einwegbehälter", heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Gastronomen sei weder App noch Registrierung notwendig. "Lediglich mit einem Pfandeinsatz von fünf Euro kann sich der Kunde eine Rebowl-Mehrwegschale bei einem Partnerbetrieb ausleihen und sie nach Genuss des Take-away Essens bei einem der teilnehmenden Betriebe ungereinigt zurückgeben. Alle teilnehmenden Anbieter lassen sich jederzeit über die App einsehen. Bei unserem Partner wird die Bowl gespült und erneut in Umlauf gebracht." Seit Juli 2020 habe das Unternehmen bereits über 300 Partner gewinnen können.

Woraus besteht die Schüssel?

Das Unternehmen: "Die Bowl besteht aus Polypropylen (PP) und und hat eine Füllmenge von 1250 ml. Außerdem wird es demnächst eine zweite Größe mit einer Füllmenge von 600 ml geben. Der Deckel ist aus thermoplastischen Elastomeren (TPE). Die Bowl ist zu 100 Prozent BPA-frei, mikrowellentauglich, ausgelegt für circa 200 Waschgänge und hat eine Temperaturbeständigkeit von 110 Grad Celsius."