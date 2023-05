Beim Reit- und Springturnier in Ottenheim hat Kim Marion Altmeyer vom RV Lahr die Dressurprüfung der Klasse A gewonnen. Der Preis der Gemeinde Schwanau holte sich ebenfalls eine Lokalmatadorin. Mehr als 200 Reiter waren für das Turnier gemeldet – deutlich weniger als noch vor drei Jahren.

OTTENHEIM. Der Reit- und Fahrverein (RFV) Ottenheim hat auf zwei gelungene Tage seines Reit- und Springturniers geblickt. Erstmals seit drei Jahren fand die Veranstaltung im Natursportpark an der Rheinstraße wieder statt.

Für die ausgeschriebenen 14 Prüfungen ergaben sich deutlich weniger Meldungen als noch vor der coronabedingten Pause. Aufgrund dessen hatten die Verantwortlichen im Vorfeld beizeiten reagiert und Prüfungen der M- und L-Kategorie nahezu komplett gestrichen.

„Wir haben am Freitag glücklicherweise noch einige Nachmeldungen im Jugendbereich verzeichnet, so dass die Gesamtzahl der 200 Meldungen noch deutlich überschritten wurde. Dennoch ist das natürlich eine gänzlich andere Größenordnung als noch vor drei Jahren“, sagte RFV-Vorsitzender Elmar Trunkenbolz am Rande der Turniertage.

Nicht verändert war der Einzugsbereich der startenden Vereine und Aktiven. Das Renchtal zeigte sich vertreten, der badische Raum bis Baden-Baden, das Ried, der Großraum Offenburg und Lahr, ebenso Breisgauer Starter und solche aus dem Schwarzwald.

Vom sportlichen Leistungsbereich waren die Verantwortlichen angetan. Bereits die Leistungen am Samstag, dessen Mittelpunkt die Dressurwettbewerbe bildeten, konnten sich laut Einschätzung von Iris Keller (Müllheim), in Personalunion als Richterin wie auch Präsidentin des Pferdesportverbands Südbaden vor Ort, absolut sehen lassen.

Unter anderem galt das beim „Großen Preis des Stalls Buchenhof“, einer Dressurprüfung der Klasse A. Kim Marion Altmeyer (Lahr) war mit „Sternbergs Like Me“ recht spät im Viereck unterwegs, ließ sich aber angesichts einer Wertung von 8,0 nicht aus der Ruhe bringen. Altmeyer ließ Madeleine Benz (Stall Buchenhof, Wittenweier) auf „Libertino“ hinter sich. Vierte der Konkurrenz wurde die Ichenheimer Starterin Marion Baumgartner auf „Vilancia“ mit 7,4 Punkten.

Einen weiteren Tageshöhepunkt, die Dressurprüfung L* mit Trense, entschied Mareike Beck (Rastatt, auf “Santara Mia“) mit 7,2 Wertungspunkten für sich. Die Altenheimerin Malena Mild (auf „Tigrou du Libaire“) platzierte sich auf dem vierten Rang.

Laura Breithaupt siegt auf “Indigo“ fehlerfrei in 84,16 Sekunden

Bei idealen Wettkampfbedingungen fand auch der Turniersonntag im Ried statt. „Organisatorisch haben wir einen reibungslosen Ablauf erlebt. Keine Verletzungen, ein gut unterhaltenes Publikum, aber alles in einem etwas kleineren Rahmen als gewohnt“, berichtete Trunkenbolz.

Den Tageshöhepunkt bildete der Preis der Gemeinde Schwanau, eine Springprüfung der Klasse A**. Der Sieg wurde in die Nachbarschaft vergeben, denn Laura Breithaupt (Meißenheim/ auf “Indigo“) siegte fehlerfrei in 84,16 Sekunden vor Felix Heizmann (Kenzingen/ auf “Copacabana“), der ebenso fehlerfrei 86,26 benötigte.

Aufs Podest schaffte es daneben Jürgen Biskupski (Immenhöfe/ auf “Comilo“), der zwei Fehlerpunkte aufwies. Einen spannenden Wettkampf lieferte ebenso eine Springprüfung Klasse A* mit Idealzeit, das von Mara Himmelsbach (Lahr-Reichenbach/ auf “Fetiche d´Orient“) mit einem Fehlerpunkt gewonnen wurde. Dritte wurde die Meißenheimerin Bianca Deterding (auf „Winto“), die sich zwei Fehlerpunkte einhandelte.

Das beliebte Unterhaltungsformat „Jump & Drive“ mit den drei Bürgermeistern der Ried-Kommunen rundete das Wochenende am Sonntagnachmittag ab.