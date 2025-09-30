Weniger Schadholz in Sulz: Günstige Entwicklung treibt Holzpreis in die Höhe

Der Wald hat in den letzten Jahren mit dem Klimawandel zu kämpfen. Dennoch haben Experten aus Sulz gute Neuigkeiten für den Gemeinderat und das Forstjahr 2025 in Sulz.
Borkenkäfer, Klimawandel und Schadholz wirken sich seit Jahren auf den Holzpreis aus. Gebietsleiter Joachim Bea vom Landratsamt Rottweil, Josephine Crocoll, Forstrevierleiterin im Bereich Vöhringen und Bergfelden, und Förster Karlheinz Mertes berichteten in der jüngsten Sulzer Gemeinderatssitzung von der aktuellen Entwicklung und geben einen Ausblick auf das kommende Jahr.