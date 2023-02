1 Wie künftig im Nordschwarzwald, hier das Baugebiet „Hasenbrunnen“ in Nagold, gebaut werden soll, diskutierte kürzlich der Regionalverband bei der Sitzung des Planungsausschusses. Foto: Thomas Fritsch

Bis 2035, so meint der Regionalverband, werden im Nordschwarzwald 27 000 Wohnungen mehr gebraucht. Engere Bebauung ist eine der Lösungen.









Es ist ein umfassendes Werk, mit dem sich der Regionalverband Nordschwarzwald wohl noch des Öfteren befassen wird. Die Gesamtfortschreibung des Regionalplans steht nämlich an – und im Zuge dessen wurde nun kürzlich im Calwer Rathaus der Unterpunkt Siedlungsentwicklung beraten. Doch zunächst führte Kerstin Baumann vom Regionalverband die Gedanken aus, die man sich bereits im Hintergrund gemacht und auf 123 Seiten niedergeschrieben hatte.

Zehntausende Wohnungen werden bis 2035 benötigt

Kernpunkt ist, die Innenentwicklung voranzubringen. Bei Baulücken sollen zumindest die Potenziale ausgeleuchtet werden, außerdem wird über eine Aufstockung von Gebäuden im Innenbereich nachgedacht, um Wohnraum zu schaffen. Der ist aus Sicht des Regionalverbands auch bitter nötig – bis 2035 rechnet man damit, 27 000 Wohnungen zu benötigen.

Der Knackpunkt: „Bei den Berechnungen sind die Folgen des Ukraine-Krieges noch gar nicht mit einberechnet“, vermeldet Baumann in der Sitzung. Es wird also künftig noch mehr Bedarf geben. Das meint auch Volker Schuler (Freie Wähler). Der Bürgermeister von Ebhausen spricht von einer künftigen gesamtdeutschen Einwohnerzahl von rund 90 Millionen. Doch gerade beim Thema Innenverdichtung und Aufstockung müsse man aufpassen, warnte Schuler. „Man kann nicht Klötze in den Innenbereich stellen und die Nachbarn Amok laufen lassen“, fürchtete er massiven Widerstand der Bürger, sollte man versuchen, innerorts merklich höher zu bauen als bisher.

Entwicklung mit engem Korsett ist möglich

Klar sei natürlich, dass man von den bis zu 900 Quadratmeter großen Einfamilienhausgrundstücken wegkommen müsse, es eine Verdichtung im Grundsatz schon brauche. Für Schuler stand fest: „Ohne Außenentwicklung geht es nicht.“ Die Kommunen müssten schon noch in der Lage sein, ihre Bedarfe zu decken, wie es Baumann formulierte: „Auch Außenentwicklung wird möglich sein.“

Allerdings in einem weitaus engeren Korsett als bisher. Denn der neue Siedlungsplan sieht vor, sogenannte Dichtewerte in Bebauungsplänen festzulegen. Also wie viele Wohneinheiten pro Hektar mindestens verbaut werden müssen. Für ein Oberzentrum, dazu zählt im Nordschwarzwald lediglich Pforzheim, müssen 55 Wohneinheiten pro Hektar (WE/ha) nachgewiesen werden. In Mittelzentren wie Bad Wildbad, Calw oder auch Freudenstadt sind hingegen 50 WE/ha gefordert.

In Kleinzentren, wie beispielsweise Schömberg, sinken die Werte dann ab. Erschließt man hier im ländlichen Raum Bauland, fällt der geforderte Wert auf 25 WE/ha.

Schuler hatte hier nochmals eine Anmerkung: Man dürfe sich durch die ganzen eigenen Vorschriften nicht irgendwann zu viel Spielraum wegnehmen, mahnte er: „Wir dürfen uns da nicht selber ins Knie schießen.“

Die weiteren Ziele der Siedlungsentwicklung

Neben der Verdichtung stellt sich der Regionalverband aber noch andere Ziele vor. Die Erreichung der „Netto-Null“ beim Flächenverbrauch zum Beispiel, eben mittels Fokus auf die Innenentwicklung. FDP-Mann Frank Schneider sah darin ein Problem: „Die Netto-Null anstreben und gleichzeitig Flächen ausweisen ist ein Widerspruch“, stellte er fest.

Hans Vester (SPD) warf ein, dass man für günstigen Wohnraum eben auch die nötigen Flächen brauche. Hier, das sahen die meisten im Gremium so, fehle es vor allem an Instrumenten vonseiten des Gesetzgebers, um beispielsweise an Enkelgrundstücke zu gelangen. Außerdem will der Regionalverband die Zersiedelung vermeiden, also möglichst an bestehende Siedlungen anbinden und nicht „auf der grünen Wiese“ neues Bauland aus dem Boden stampfen. Auch die Klimaverträglichkeit, das „Leitbild der kurzen Wege“ sowie die Mobilitätswende sollen beachtet werden.

Auch neue Gewerbeflächen braucht es zuhauf

Des Weiteren soll die wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden. Hier spricht der Planentwurf von 500 Hektar neuer Gewerbefläche, die in den kommenden 15 Jahren gebraucht werde. „Das ist eine Zahl aus der Vergangenheit“, klagte der Grüne Joachim Wildenmann. Rainer Prewo (SPD), einst Oberbürgermeister von Nagold, verstand die Aufregung nicht. Man habe kürzlich 4200 Hektar für Windräder ausgewiesen und diskutiere jetzt über 500 Hektar. Man müsse auch gewappnet sein für die mögliche Ansiedlung von Großindustrie. Eine Batteriezellenfabrik schwebte dem Nagolder Ex-OB hier vor.

Fraktionskollege Jochen Protzer sah das ähnlich, plädierte dafür, „Mut zu haben“ und aktiv Gewerbeflächen auf dem Markt anzubieten. Zum Schluss stellte Regionalverbandsvorsitzender Klaus Mack (CDU) fest, dass der Entwurf nochmals an alle Fraktionen gesendet werde zur Einholung von Stellungnahmen. Dann könne man die Siedlungsentwicklung bei der nächsten Sitzung beschließen. Das stieß auf breite Zustimmung.