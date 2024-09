In ganz Altheim gilt jetzt Tempo 30

1 Aufgepasst, ab jetzt gilt in Altheim Tempo 30. Das sagen (von links) Ralph Zimmermann, Peter Rosenberger, Sylvia Becht, Hans-Peter Schmid und Esther Schäffer-Brauer. Foto: Morlok

Anlieger in der Altheimer Ortsmitte können sich freuen: Wenigstens die „Raser“ sollen künftig ausgebremst werden. Auch die Ortsvorsteherin ist voll des Lobes.









Ab sofort gilt auch in den Altheimer Hauptverkehrsstraßen, also der Bahnhofstraße mit Verlängerung Böblinger Straße sowie der Salzstetter Straße ebenso wie bereits in den Nebenstraßen Tempo 30. Ganz Altheim ist jetzt 30er-Zone, und dies nicht nur als Pilotprojekt für einen gewissen Zeitraum, sondern dauerhaft.