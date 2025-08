Weniger Kinder in Rottenburg: Betreuungsangebote stehen vor dem Aus

Seit drei Jahren ist die Zahl der Geburten in Rottenburg rückläufig. In Eckenweiler schließt eine Betreuungsgruppe noch in diesem Monat.

Deutschland erlebt derzeit den dritten Geburtenrückgang seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990. Bundesweit wurden im Jahr 2024 677.117 Kinder geboren – der niedrigste Wert seit 2013. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Der Deutschlandtrend macht auch vor Rottenburg keinen Halt. Im Gegenteil – er wirkt sich unmittelbar auf Betreuungsangebote in der Bischofsstadt und ihren Ortsteilen aus.

Seit drei Jahren ist die Zahl der Geburten in Rottenburg rückläufig, teilt Birgit Reinke, Amtsleiterin Amt für Öffentlichkeitsarbeit & Bürgerengagement, unserer Redaktion mit. Sie berichtet: „Die Abteilung Kinderbetreuung beim Amt für Bildung, Kultur und Sport berät regelmäßig im Rahmen der Bedarfsplanungssitzungen die Entwicklungen in der Kernstadt und in den jeweiligen Ortschaften und passt an den aktuellen Bedarf an.“

Aktuell gibt es in Rottenburg 1971 Ü3-Plätze und 334 Plätze in Form von Krippen- und altersgemischten Gruppen. Bislang ist die Stadt mit ihrem Betreuungsangebot gut gefahren. Reinke sagt: „In den vergangenen Jahren waren genug Betreuungsplätze vorhanden, wenn auch nicht immer in der gewünschten Betreuungsform am gewünschten Ort, da zum Beispiel in den Ortschaften nicht immer alle Betreuungszeiten angeboten werden können. Die Kinder können dann aber in anderen Einrichtungen, beispielsweise in der Kernstadt betreut werden.“

Diese Anpassungen sind geplant

Im Angesicht des aktuellen Geburtenrückgangs möchte die Stadt die Betreuungskapazitäten in naher Zukunft anpassen. Reinke sagt: „Die rückläufigen Kinderzahlen wirken sich dahingehend aus, dass im Kindergarten Klause bis Ende August 2026 bis auf eine Gruppe zurückgefahren wird. Diese zieht dann um in das Kinderhaus St. Remigius und das Kindergarten-Gebäude Klause bekommt eine andere Nutzung.“

Unsere Empfehlung für Sie Gemeinderat Rottenburg Kindergarten Baisingen wird erweitert und umgebaut Ab September 2024 wird es konkret: Denn dann ist der Spatenstich für den Umbau und die Erweiterung des Baisinger Kindergartens geplant.

Auch in Eckenweiler wirkt sich der Geburtenrückgang aus. Reinke teilt mit: „Ebenfalls aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen wird in Eckenweiler eine Kleingruppe in der Außengruppe im Milchhäusle in Eckenweiler zum 31. August 2025 beendet.“

Weitere Entwicklungen ergeben sich laut Reinke gegebenenfalls in der nächsten Runde der Bedarfsplanung, die im Herbst startet. Eines ist für das Rathaus aber klar: „Die Stadt Rottenburg freut sich immer über Kinder“, sagt Reinke.