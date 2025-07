Weniger Flächenverbrauch: Neues Lahrer Klinikum erhält ein Parkhaus

1 Das Parkhaus (gelb umrandete Fläche) entsteht in der Nähe des Kreisverkehrs an der Einfahrt zum Klinik-Campus. Foto: Ortenau-Klinikum Viereinhalb Etagen, 13 Meter, 300 Stellplätze: Das sind die Eckdaten für das Parkhaus, das auf dem neuen Lahrer Klinikcampus entstehen soll.







Auf dem künftigen Klinikcampus in Lahr werden als Parkmöglichkeit sowohl ein Parkhaus als auch ebenerdige Stellplätze zur Verfügung stehen. Darüber informiert das Ortenau-Klinikum in einer Pressemitteilung. Der Verwaltungsrat habe sich am Dienstag einstimmig für diese kombinierte Lösung ausgesprochen, heißt es. Die veranschlagten Gesamtbaukosten für die gewählte Variante liegen bei rund sieben Millionen Euro.