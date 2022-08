3 Bis in die Nacht hinein sind die Stände der Furtwanger Vereine beim Stadtfest voll besetzt. Die meiste Zeit können auch – wie hier bei den Sportfreunden Neukirch – die Sitzgelegenheiten im Freien genutzt werden. Foto: Heimpel

Am Samstag luden die Furtwanger Vereine parallel zum Trödlermarkt zu ihrem Stadtfest ein – und die Resonanz war bis weit in die Nacht hinein hervorragend.















Furtwangen - Das Erscheinungsbild des Stadtfestes hat sich allerdings deutlich geändert, da im Bereich der Hochschule wegen Sanierungen auch zukünftig deutlich weniger Flächen zur Verfügung stehen. Das Fest verlagerte sich damit vom Innenhof der Fachhochschule immer mehr Richtung Rathaus und hin zum Gelände des Wochenmarkts.

Vereine liegen im Randbereich

Bei der Hochschule rund um den Weinbrunnen des Turnvereins zu finden waren nun noch die Sportfreunde Neukirch, die Hexengilde mit ihrem Ochs am Spieß, der Kraftsportclub sowie die Stadtkapelle im Ochsengarten. Auch wenn die Vereine damit eher im Randbereich lagen, herrschte hier den Tag über und bis in den Abend hinein reger Betrieb.

Nicht zuletzt sorgte die Stadtkapelle Furtwangen mit ihrem Musikprogramm für die entsprechende Unterhaltung. Für die Sportfreunde bot sich außerdem durch das etwas größere Platzangebot die Möglichkeit, bei dem trockenen Wetter am Samstagmorgen auch außerhalb ihres Stands Garnituren im Freien aufzustellen.

Festbesuchern bietet sich eindrucksvolles Bild

Durch die größere Zahl von Vereinen rund um das Rathaus bot sich den Festbesuchern hier ein eindrucksvolles Bild. Vom Marktgelände bis zum Wasserspielplatz herrschte stets reges Treiben, die Vereine boten wie auch in früheren Jahren wieder ein vielfältiges Angebot. Immer wieder stellten die Vereinsvertreter auch fest, dass die Besucher schon auf das gewohnte Angebot, beispielsweise die Cevapcici bei den Sportfreunden Schönenbach, warteten. Die Zelte und Stände der Vereine waren daher durchgehend gut besetzt, selbst der kurze Regen am Nachmittag machte sich kaum bemerkbar.

Fest-Atmosphäre rund um das farbig beleuchtete Rathaus

Gerade am Abend bot sich dann rund um das farbig beleuchtete Rathaus eine richtige Fest-Atmosphäre. Dadurch spürt man, dass die Intention der ARGE Stadtfest sinnvoll sein dürfte: das Stadtfest der Vereine soll immer noch mehr auf das Gelände des Wochenmarktes und die Flächen vor dem Rathaus verlagert werden. Spürbar, so der Vorsitzende der ARGE Christof Winker, war allerdings, dass die Uhrenmesse erstmals nicht im Bereich des Trödlermarkts, also in der Hochschule selbst, sondern wegen der dortigen Renovierung an der Robert-Gerwig-Schule stattfand.

Der bisher immer spürbare Austausch zwischen den verschiedenen Angeboten Uhrenmesse, Trödlermarkt und Stadtfest war daher dieses Mal nicht in diesem Umfang zu spüren.

Langsam angelaufen ist auch ein neues Angebot beim Stadtfest: Bereits am Freitagabend öffneten die ersten Stände, wobei auch hier die Uhrenhändler kaum zu finden waren. Dieses Angebot wird voraussichtlich im kommenden Jahr noch weiter ausgebaut. Und so herrschte bis in die Nachtstunden hervorragende Stimmung und reger Betrieb.

Abschließend hatte Eveline Kimmig von der Stadtverwaltung noch ein großes Lob: die vielen Helfer und Institutionen, allen voran die technischen Dienste der Stadt, hätten wieder problemlos und schnell vom Aufbau bis zu kleinen Zwischenfällen während der Veranstaltung reagiert und damit eine wesentliche Unterstützung geboten.