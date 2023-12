Weniger Bürokratie, mehr Innovationen: Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut spricht in Lahr

Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut spricht in Lahr

1 Nicole Hofmeister-Kraut, Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, war in Lahr zu Gast. Foto: Baublies

Das Land steht vor Herausforderungen, die – beispielsweise mit weniger Bürokratie – zu stemmen sind. Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut ist bei einem Vortrag in Lahr auf Sorgen der Unternehmen eingegangen. Eingeladen hatte die IHK.









Einen Einblick, was Vorschriften anrichten können, gab am Ende der gut einstündigen Veranstaltung im Wertehaus der Volksbank in Lahr der Ortenauer Landrat Frank Scherer. Im Landratsamt habe man viele Vorschriften gemessen, gewogen und für zu leicht befunden. Anarchie sei deswegen nicht ausgebrochen.