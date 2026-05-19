Weniger Bedarf als gedacht: Nur zwei neue Erstklässler in Schwanau brauchen einen Hortplatz

Eine Erweiterung der Ganztagskapazitäten zur Betreuung von Grundschulkindern in Schwanau ist aufgrund des geringen Bedarfs laut Elternrückmeldungen nicht notwendig.
Um dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern zu ermöglichen, hatte sich der Schwanauer Gemeinderat bereits im März auf eine Übergangslösung geeinigt. Solange die geplante neue Grundschule noch nicht steht, sollten die Schwanauer Kinder im Hort im Kinderhaus Regine Jolberg betreut werden. Bereits im Januar hatte der Hort zugestimmt, bei Bedarf seine Kapazitäten ab kommendem Schuljahr zu verdoppeln und bis zu 20 Plätze mehr anzubieten, wenn genügend Eltern den Rechtsanspruch geltend machen würden.