Wenig Hoffnung für RG Lahr: So geht es beim RSV Schuttertal nach dem Abstieg weiter

Der RSV Schuttertal hat es in der Regionalliga in dieser Saison schon frühzeitig schwer gehabt. Nun soll in der Oberliga angegriffen werden. Das Team bleibt zusammen.
Beim Blick auf die Tabelle zeigt sich, dass der RSV Schuttertal sich in dieser Ringer-Saison in der Regionalliga schon früh mit dem Abstieg abfinden musste. Vor dem letzten Kampftag gegen den ASV 1885 Freiburg am kommenden Samstag hat die Tal-Riege nur sechs Wertungspunkte auf der Habenseite. Die RG Lahr ist als Drittletzte des Rankings mit 14 Wertungen bereits weit weg – und auch die Lahrer können sich ihrem Klassenerhalt nicht sicher sein (wir berichteten). Die Fakten waren also in dieser Runde schnell geschaffen und es geht in die Oberliga.