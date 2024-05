Bürokratie bremst das Ehrenamt in Friesenheim aus

1 Aurora Scavione (links) zählt zu den ehrenamtlichen Helfern im Jugendclub. Mit ihr haben die Kinder im Rahmen des Ferienprogramms unter anderem Cocktails gemixt. Foto: Bohnert-Seidel

Einige Projekte will der Jugendclub Friesenheim angehen, die Beteiligung am Sommerferienprogramm ist hingegen für viele Heranwachsende unattraktiv geworden. Jugendreferent Andreas Pahlow sieht sich gezwungen, das Angebot runterzuschrauben.









Jugendreferent Andreas Pahlow steckt mittendrin in den Vorbereitungen zum Ferienprogramm der Gemeinde Friesenheim. Neben dem Jugendreferenten machten sich in den vergangenen Jahren vor allem die Mitglieder im Jugendclubteam um das Ferienprogramm verdient. Ihre Mithilfe ist unentbehrlich. Als Anerkennung haben die Jugendlichen in der Regel eine kleine finanzielle Aufmerksamkeit erhalten. Finanzierbar wurde diese über jährliche Spenden aus der „Schublade 10“ sowie einer Spende vom Unternehmen Julabo aus Seelbach.