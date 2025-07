Was ist in Beffendorf möglich?

1 Diese Kreuzung mag niemand. Werden für die Neuordnung Gelder im Haushaltsplan eingestellt? Foto: Lauble Dass die Kreuzung in der Mitte des Oberndorfer Teilorts bald von einem Kreisverkehr abgelöst wird, ist unwahrscheinlich. Die Hoffnung aber bleibt.







Die Aufnahme der in Beffendorf notwendigen Maßnahmen im Jahr 2026 in den städtischen Haushaltsplan, beschäftigten den Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung.