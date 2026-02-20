Mehr Schnee, mehr Spaß, mehr Gold? Warum Norwegens Kinder schon mit Skiern aufwachsen - und was Deutschland von den bei Olympischen Winterspielen so erfolgreichen Skandinaviern lernen könnte.
Tesero - Der deutsche Langlauf-Teamchef hatte schon vor ein paar Jahren eine gute Idee. "Wir machen jetzt alles wie die Norweger", sagte Peter Schlickenrieder mit einem Augenzwinkern - wohl wissend, so einfach ist das nicht. Norwegen ist auch bei diesen Olympischen Winterspielen die dominante Ski-Nation. Warum ist das so und was können die in diesen Tagen bei Olympia so enttäuschenden Deutschen davon lernen?