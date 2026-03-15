Wende im Iran-Krieg: Der Iran-Krieg wird zum Krieg ums Öl – jetzt schlägt Teheran zurück

Irans Regierung erklärt Energie-Anlagen am Golf mit Verbindungen zu den USA zu Angriffszielen. Was ist, wenn jetzt noch die pro-iranischen Huthis aus dem Jemen eingreifen?
Nach zwei Wochen Iran-Krieg geht es in dem Konflikt immer weniger um einen Sturz des Regimes in Teheran oder das iranische Atomprogramm. Stattdessen nehmen die Kriegsparteien die Ölindustrie ins Visier. Im Mittelpunkt stehen die Insel Kharg als Herzstück des iranischen Ölsektors, die Meerenge von Hormus und Ölanlagen der arabischen Golf-Staaten. Wenn nun auch noch die pro-iranischen Huthis aus dem Jemen in den Krieg eingreifen und die Zufahrt zum Suez-Kanal sperren sollten, würde das die Weltwirtschaft torpedieren.