Wende im Dauerstreit: Weltverband weicht Strafen fürs Fluchen in der Formel 1 auf

1 Teilsieg für Max Verstappen und Kollegen: Fia-Präsident Mohammed Ben Sulayem lenkt im Strafen-Streit ein. Foto: Nigel French/Press Association/dpa Die Formel-1-Fahrer um Max Verstappen haben im Streit um den neuen Strafenkatalog einen Teilsieg errungen. Für Flüche auf der Rennstrecke wird es künftig wohl kaum noch Sanktionen geben.







Link kopiert



Imola - Im Zoff um schärfere Strafen fürs Fluchen und andere Vergehen von Formel-1-Fahrern tritt der Weltverband auf die Bremse. Vor dem Rennen in Imola verkündete der Internationale Automobilverband Fia "umfassende Verbesserungen" am umstrittenen Regelwerk und weichte eine Reihe von Sanktionen auf. So wurden die Bußgelder deutlich reduziert. Zudem werden Flüche und schlechtes Benehmen im Rennen nur noch in schweren Fällen bestraft.