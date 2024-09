Wende gelingt gegen Aufsteiger: So überzeugend trat der SC Lahr auswärts beim FC Waldkirch auf

So überzeugend trat der SC Lahr auswärts beim FC Waldkirch auf

1 Der SC Lahr (hier in den schwarzen Trikots) behielt gegen den FC Waldkirch klar die Oberhand. Hier ist der Torschütze zum zwischenzeitlichen 0:3, Dennis Häußermann, im Zweikampf mit Waldkirchs Emily Josia Mugeta zu sehen. Foto: Fleig

Die noch junge Verbandsligasaison war für den SCL enttäuschend gestartet. Mit Niederlagen im Gepäck ging es zum Neuling aus Waldkirch. Trainer Sascha Schröder hat viel Lob für seine Elf.









Verbandsliga: FC Waldkirch - SC Lahr 1:4 (0:3). Besser hätte es für die Mannschaft des SC Lahr am vergangenen Spieltag fast nicht laufen können. Gegen den frisch aus der Landesliga aufgestiegenen FC Waldkirch holte das Team den ersehnten ersten Sieg und die ersten Punkte der Saison 24/25. In Bedrängnis gerieten die Kicker von Trainer Sascha Schröder zu keinem Zeitraum. Bereits in der ersten Hälfte machte das Team um Kapitän Konstantin Fries alles klar.