Wembach: Polizei sucht Radfahrer

Ein Radfahrer hat eine Velofahrerin auf einem Radweg bei Wembach gestreift. Sie stürzte und verletzte sich leicht, der Mann radelte davon.







Auf dem Radweg parallel zur Bundesstraße 317 ist am Freitag um 14.10 Uhr eine 28-jährige Frau von Wembach her in Richtung Schönau unterwegs gewesen. Direkt nach der Kreuzung B 317/Hauptstraße Wembach soll ihr ein Radfahrer auf ihrer Fahrseite entgegengekommen sein, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Fahrräder berührten sich am Lenkrad, woraufhin die 28-Jährige stürzte und sich leicht verletzte, heißt es weiter. Der entgegenkommende Radfahrer fuhr weiter.