1 Bessent sprach im USA-House in Davos mit der Presse. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa Alles kein Drama, sagt Trumps Finanzminister über neue Zölle und den Streit um Grönland. Die Erwartung: Europa werde schon nicht eskalieren.







Davos - US-Finanzminister Scott Bessent sieht Europa trotz der Auseinandersetzung um Grönland weiter als Verbündeten der USA. Die Nato-Mitgliedschaft der Amerikaner stehe nicht infrage, man bemühe sich gemeinsam um ein Ende des Ukraine-Kriegs. "Natürlich ist Europa ein Verbündeter", sagte Bessent am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft Grönlands haben können."