Die US-Firma Palantir entwickelt KI-Software für Unternehmen und Behörden. Ihr Mitgründer und Chef meint, dass Künstliche Intelligenz auch Folgen für die Einwanderung haben werde.
Davos - Künstliche Intelligenz wird nach Einschätzung des amerikanischen Software-Anbieters Palantir breit angelegte Einwanderung zur Stützung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts westlicher Industrienationen unnötig machen. Es werde mehr als genug offene Jobs für Bürger eines Landes geben, "insbesondere solche mit einer Berufsausbildung", sagte Firmenchef Alex Karp beim Weltwirtschaftsforum in Davos.