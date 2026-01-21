Weltwirtschaftsforum: Baerbock sieht Angriff auf die UN

In Davos will US-Präsident Trump den Aufbau seines «Friedensrats» vorantreiben. In der UN wird betont, dass dessen Mandat begrenzt sei.
Davos - Die Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, macht sich Sorgen um die Zukunft der Vereinten Nationen. "Die UN steht nicht nur unter Druck, sondern wird regelrecht angegriffen", sagte die frühere deutsche Außenministerin beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Seit Jahresbeginn werde immer klarer, dass nicht mehr alle Mitglieder "an einem Strang ziehen".