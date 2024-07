Hackerangriff? Wer ist von den Computer-Problemen betroffen?

An diesem Freitag hat es offenbar rund um den Globus Probleme mit Computern und dem Internet gegeben. Die australische Regierung hat deshalb eine Krisensitzung einberufen. „Die australische Regierung arbeitet bei diesen sich entwickelnden Ausfällen eng mit dem National Cyber ​​Security Coordinator zusammen“, zitierte die Zeitung „Sydney Morning Herald“ einen Regierungssprecher.

In Deutschland waren unter anderem die Flughäfen in Berlin und Stuttgart betroffen. In der Hauptstadt hoben zeitweise keine Flugzeuge mehr ab – und das zu Ferienbeginn. Laut Berichten waren in anderen Ländern auch die Systeme von Banken und Krankenhäusern gestört. Anders als im Netz teilweise vermutet waren die Probleme wohl nicht auf einen Hackerangriff zurück zu führen. Das teilten auch deutsche Sicherheitskreise mit. Hierzulande sind offenbar auch Teile der kritischen Infrastruktur betroffen, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte. Dazu gehören:

Energieversorger

Transport und Verkehr

die öffentliche Verwaltung, Krankenhäuser

Trinkwasser

Abwasser

Telekommunikation

Woher kommen die Computer-Probleme?

Als Auslöser, so erste Vermutungen, gilt ein Fehler bei der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike, die ein Update durchgeführt hatte. Unter anderem ein Energieunternehmen in Australien führt die Probleme darauf zurück. Crowdstrike habe in einer Mitteilung an seine Kunden von Problemen gesprochen, schrieb die Technologie-Website „The Verge“. Die Aktie der Firma sackte daraufhin ab. Die Probleme bei Crowdstrike hätten sich auf Software von Microsoft - unter anderem den Cloud-Dienst 365 - ausgewirkt, hieß es. Nach Informationen des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe der Hersteller der betroffenen Security-Lösung einen „Workaround“ kommuniziert, der von Betroffenen umgesetzt werden sollte. Das Unternehmen Microsoft habe darüber hinaus mitgeteilt, dass es in der Microsoft-Lösung Azure zu einem Konfigurationsfehler gekommen sei, der ebenfalls weltweit Auswirkungen zeige.

Weil die Probleme global auftreten, ist nicht genau bekannt, welche Firmen und Organisationen betroffen sind. In den USA stoppte die Luftfahrtbehörde FAA Flüge von Fluggesellschaften wie United, American und Delta. Auch der europäische Billigflieger Ryanair meldete Probleme. In Norddeutschland sagte das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Operationen ab.

Bekannt wurden Störung außerdem bei folgenden Unternehmen und Einrichtungen:

Fernsehsender Sky in Großbritannien

Fernsehsender in Frankreich (Canal+, TF1)

Flughäfen in der Schweiz

Flughäfen in Spanien

Flughäfen in den Niederlanden

Flughäfen in Indien und anderen Teilen Asiens

Flughäfen in Australien

Flugahfen Mallorca

Bahn in Dänemark (DSB)

Feuerwehr in Kopenhagen (Dänemark)

kommunale Verwaltung in Deutschland (beispielsweise in München und Pforzheim)

Reisekonzern Tui

Turkish Airlines

Condor

Mit der Konzentration in der Software-Industrie passiert es immer wieder, dass zahlreiche Unternehmen von Problemen bei einzelnen Anbietern getroffen werden. So war zum Beispiel eine Cyberattacke auf den amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya im Jahr 2021 bis nach Schweden zu spüren, wo die Supermarkt-Kette Coop fast alle Läden schließen musste.