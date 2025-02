Weltweite Shows sind sein Traum: Eiskunstläufer Hector Alonso Serrano spricht über seine Arbeit im Europa-Park

1 Hector Alonso Serrano hat bei den Eis-Shows im Europa-Park sein Können gezeigt. Foto: Ullrich

Die Eis-Shows im Europa-Park kamen bei den Zuschauern in der vergangenen Saison wieder sehr gut an. Unsere Redaktion hat Eiskunstläufer Hector Alonso Serrano gefragt, warum er diesen Sport als seinen Beruf ausgewählt hat.









Mit großem Erfolg und Zuschauerinteresse liefen die Eis-Shows „Surpr’Ice presents The Vampire Circus“ und „Surpr’Ice presents a Christmas Dream“ sowie im Rahmen von Traumatica „Dare or truth“ im Europa-Park. Der Eiskunstlauf-Star Hector Alonso Serrano aus Spanien, der bei den Stücken in unterschiedlichen Rollen und verschiedenem Outfits sein Können zeigte, gab unserer Redaktion einen Einblick in seine Arbeit. Er wird auch in der kommenden Saison, die am 15. März mit der Voreröffnung und am 22. März offiziell beginnt, zu sehen sein. Der 27-Jährige wurde in Madrid geboren. Er begann im Alter von sechs Jahren auf dem Eis. Er war 2018 nationaler spanischer Meister, nahm an der Europameisterschaft 2019 und auch an Junioren-Weltmeisterschaften teil.