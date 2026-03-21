Weltweite Ordensgemeinschaft: „School Sisters“ in Bad Herrenalb – was ist das Besondere?

Von Schwarzach in die Welt und nach Bad Herrenalb: Die „School Sisters“ tagen nach ihrer Gründung vor mehr als 150 Jahren erstmals in Deutschland. Es ist eine Spurensuche.
Es ist eine Geschichte, die wie ein Drehbuch für einen historischen Kinofilm klingt: Drei junge Frauen aus Baden, konfrontiert mit politischer Verfolgung und Armut, verlassen ihre Heimat mit nichts als ihrem tiefen Glauben und lediglich 70 US-Dollar, die sie heimlich in ihre Gewänder eingenäht haben. 150 Jahre später kehrt die daraus entstandene weltweite Ordensgemeinschaft der „School Sisters of St. Francis“ (Schulschwestern des Hl. Franziskus) zu ihren Wurzeln zurück.