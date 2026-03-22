Weltwassertag: Warum es auch in Deutschland zu Wasserknappheit kommen kann

Trockenperioden und Starkregen wechseln sich ab: Warum Wasser in Deutschland manchmal zur falschen Zeit am falschen Ort ist, und welche Folgen das haben kann.
Berlin - Der Seegrund war schon in Teilen des Bodensees sichtbar, der Schiffverkehr im Rhein teils stark eingeschränkt: In den vergangenen Jahren haben Trockenperioden die Pegelstände zeitweise stark sinken lassen. Wasserknappheit ist längst kein fernes Problem mehr, sondern kann genauso in Deutschland auftreten – wenn auch nicht überall und nicht zu jeder Zeit.