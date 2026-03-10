„Weltuntergangsfische“ am Traumstrand - Omen für Unheil und Krieg?

Sie können über 15 Meter lang werden: Riemenfische leben in den Tiefen des Meeres und sehen furchterregend aus, sind aber harmlos. Jetzt sind im mexikanischen Ferienort Cabo San Lucas gleich zwei Exemplare an die Küste gespült worden.

Touristen haben jetzt an einem beliebten Strand in Mexiko eine seltene Entdeckung gemacht. Zwei Tiefsee-Riemenfische waren in Cabo San Lucas - einem Ferienort an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Baja California - an Land gespült worden. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie sie versuchten, die knapp drei Meter langen, gestrandeten Tiere zurück ins Wasser zu ziehen.



Als „extrem selten“ beschreiben Meeresforscher den Fund. Riemenfische (Fachname: Regalecidae) halten sich normalerweise in einer Tiefe von bis zu 1000 Metern auf.

Zeichnung eines Riemenfisches. Foto: Imago/Dreamstime Illustration eines Foto: Imago/Avalon red. Darstellung von Riemenfischen aus einem historischen Zoologiebuch. Foto: Imago/Panthermedia Regalecus gladius: Zeichnung aus einem alten Zoologielehrbuch um 1800. Foto: Imago/Artokoloro Furchterregende Meeresgeschöpfe Regalecida sollen der Ursprung für viele Legenden von riesigen Seeschlangen sein. Mit seinen riesigen Augen und einem seltsam geformten Maul sieht das Tier auf den ersten Blick „furchterregend“ aus, doch Riemenfische sind für Menschen völlig ungefährlich.

Die schlangenförmigen, zahnlosen Knochenfische leben normalerweise in tropischen und gemäßigten Gewässern. Riemenfische werden aber nur äußerst selten gesichtet.

Schon seit Jahrhunderten gelten die Tiere als Unheilsboten bevorstehender Katastrophen, weshalb sie auch als „Weltuntergangsfische“ bezeichnet werden. Berichte von Seefahrern über Seeschlangen könnten laut Forschern auf die Sichtung von Riemenfischen zurückgehen.

Riemenfische in Kalifornien angespült

Im August 2024 wurde im kalifornischen San Diego ein Exemplar entdeckt. Eine Gruppe von Kajakfahrern stieß auf ein rund 3,6 Meter langes, totes Tier, das im Wasser trieb, wie unter anderem „USA Today“ berichtete.

Rund 20 Riemenfische seit 1901 gefunden

Nur wenige Wochen später wurde im September ein zweiter Riemenfisch im Süden des US-Bundesstaates gefunden. Ein Doktorand der University of California fand den drei Meter großen Fisch an einem Strand in Encinitas, ebenfalls in San Diego County.

Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1901 wurden an den Stränden Kaliforniens nur 20 Riemenfische gefunden.

Ben Frable von der Scripps Institution of Oceanography geht davon aus, dass Veränderungen der Meeresbedingungen und eine größere Anzahl von Riemenfischen vor den Küsten die Ursache für die Sichtungen sein könnten.

Was sind Riemenfische?

Riemenfische sind schlangenförmige Knochenfische, die bis zu 15 Meter lang und bis zu 270 Kilogramm schwer werden können. Besonders auffällig ist die spiegelnde Haut der riesigen Meeresbewohner, denn Riemenfische haben keine Schuppen.

Die Rückenflosse beginnt direkt über den Augen und reicht fast bis zur Schwanzspitze. Die ersten Strahlen der Rückenflosse sind stark verlängert und leuchtend rot gefärbt. Der Kopf erinnert an den eines Pferdes.

Afterflosse und Schwanzflosse fehlen, ebenso eine Schwimmblase. Die Fische haben 143 bis 170 Wirbel. Ihr Maul ist zahnlos. Wahrscheinlich ernähren sie sich von Plankton.

Warum wird der Riemenfisch auch „Weltuntergangsfisch“ genannt?

Einem Bericht von „Atlas Obscura“ zufolge stammt der Glaube, dass der Anblick des großen Fisches ein Omen für bevorstehende Umweltkatastrophen sei, aus dem Japan des 17. Jahrhunderts.

Demnach galt der „Ryugu no Tsukai“, wie der Fisch auf Japanisch heißt, als ein „Bote aus dem Palast des Meeresgottes“, der die Menschen vor nahendem Unheil an Land warnen sollte. Im Jahr 2011, vor dem Tōhoku-Erdbeben und der dadurch hervorgerufenen Nuklearkatastrophe von Fukushima, wurde von mehreren Sichtungen des Fisches berichtet.

Riemenfische sind meist schon tot, wenn man sie findet

Laut Hiroyuki Motomura, Professor für Fischkunde an der Universität Kagoshima, gebe es jedoch keine wissenschaftlichen Beweise für einen Zusammenhang. „Daher glaube ich nicht, dass man sich Sorgen machen muss.“

Diese Fische würden dazu neigen, „an die Oberfläche zu steigen, wenn es ihnen körperlich schlecht geht und dann von der Strömung mitgerissen werden. Deshalb sind sie auch so oft tot, wenn man sie findet“.

Auch die Experten des Scripps-Instituts in San Diego weisen die Legende, dass Riemenfische Unglück bringen, zurück. Eine Studie aus dem Jahr 2019 etwa habe „keinen Zusammenhang zwischen gestrandeten Riemenfischen oder Bänderfischen und Erdbeben in Japan“ gefunden.