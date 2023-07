Die britischen Musiker verlängern ihre „Music of the Spheres World Tour“ und treten auch vier Mal in Deutschland auf. Wann der Vorverkauf startet und wie viel die Tickets kosten.

Gute Nachricht für alle Coldplay-Fans: Die britische Band setzt ihre Erfolgstournee 2024 fort. Auf dem Plan stehen auch Städte in Deutschland und Österreich. Am 20. und 21. Juli stehen Coldplay in Düsseldorf auf der Bühne, am 15. und 17. August in München und ab 21. August zwei Abende hintereinander in Wien.

Das Quartett um Sänger Chris Martin hat im Rahmen seiner „Music of the Spheres World Tour“ bereits 105 Konzerte gespielt und sorgte jedes Mal für ausverkaufte Stadien. Seit der Premiere im März 2022 haben Coldplay mehr als 7,5 Millionen Tickets verkauft, so viele wie keine andere Tournee in den vergangenen beiden Jahren. In der zweistündigen Show werden Songs des neuen, 2021 erschienenen Albums gespielt, genauso wie die großen Hits „Yellow“ und „Viva la Vida“.

Anbieter, Datum, Uhrzeit: Alle Details zum Vorverkauf

Fans können sich bereits auf der Seite der Band registrieren, um am 25. Juli ab 10 Uhr am Pre-Sale teilzunehmen. Telekom-Kunden mit einem aktiven Mobil- oder Festnetz-Vertrag können ab Mittwoch, den 26. Juli ab 10 Uhr „Magenta Musik Prio Tickets“ ergattern. Der offizielle Vorverkauf startet am 27. Juli auch ab 10 Uhr auf dem Verkaufsportal „Ticketmaster“. Auch über „Eventim“ können Fans einen Tag später, am 28. Juli ab 10 Uhr Karten kaufen.

Welche Ticket-Preise Fans erwarten können

Die offiziellen Preise wurden bisher nicht bekannt gegeben. Für das Konzert in der finnischen Hauptstadt Helsinki hat der Anbieter „lippu.fi“ jedoch die Preise schon veröffentlicht. Sie beginnen bei 56 Euro und variieren je nach Platz und Rang bis zu 161 Euro. Fans können also damit rechnen, dass sich die Karten der deutschen Termine ungefähr in dieser Preisklasse befinden. Während der letzten Tour 2022 gab es Tickets zwischen zwischen 64 und 155 Euro. VIP Tickets lagen zwischen 215 und 541 Euro.