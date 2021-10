2 Neben den 100 Tieren, die dauerhaft auf dem Gnadenhof in Ichenheim leben, kümmert sich der Verein auch immer wieder um Wildtiere. "Gerade bei jungen Tieren ein 24-Stunden-Job", sagt die stellvertretende Vorsitzende Monika Ehrlacher. Foto: THRO

Der 4. Oktober ist Welttierschutztag. Die LZ hat anlässlich des Tages bei Ehrenamtlichen und Vereinen, die sich für das Tierwohl einsetzen, einmal nachgefragt, worauf sie besonders stolz sind und was ihnen Schwierigkeiten bereitet.

Friesenheim/Ried - Eine Frau, die sich in den vergangenen Jahren ein Namen im Bereich des Tierschutzes gemacht hat, ist Désirée Henninger aus Friesenheim. Gemeinsam mit ihrem Mann Jan hat sie die Initiative "Für alle Felle" gegründet. "Wir bezeichnen das Ganze als ehrenamtliche Tierhilfe, die mittels unserer Facebookseite rund um die Uhr erreichbar ist", sagt Henninger im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit 2017 organisiert das Ehepaar Spendenaktionen für Tierschutzvereine und Privatpersonen, die sich ebenfalls ehrenamtlich um Tiere kümmern. Insgesamt 21 100 Euro hat "Für alle Felle" in den vergangenen zwei Jahren an Spenden eingeholt und diese wiederum an Vereine, Organisationen und einzelne Personen weitergereicht. "Über Spenden können wir uns also nicht beklagen, auch nicht in Zeiten der Coronapandemie", sagt Henninger der LZ. Dass das Spendensammeln so gut funktioniert, erklären sich die beiden über die Nutzung der sozialen Medien sowie der transparenten Herangehensweise. Besonders stolz ist Henninger auf die Spendenaktion im Juni für den Tierschutzverein Ahrweiler. "Hier konnten in nur 21 Tagen 8000 Euro gesammelt werden", erzählt sie.

Bei allen Erfolgen, die die Initiative bislang feiern konnte, ist ihr aber auch bewusst geworden, dass es in der Ortenau "noch einiges in Sachen Tierschutz und Tierhilfe zu tun gibt". Eine Sache liegt Henninger ganz besonders am Herzen: "Uns ist bewusst geworden, wie wichtig die Kastrationspflicht und die Aufklärung der Menschen zu diesem Thema für Katzen ist." Vielen Tierhaltern, denen ihr unkastriertes Tier entlaufen ist, sei gar nicht bewusst, dass sie das "Katzenelend" in Deutschland damit verstärken. Ebenso würde sich Henninger wünschen, dass in den Gemeinden "endlich einmal eine Kastrationsverordnung und Kennzeichnungspflicht bei Katzen durchgesetzt wird".

"Für alle Felle" kümmert sich auch um Todfunde

Denn die Tierheime seien stetig überfüllt mit jungen Streunerkitten. Auch eine verstärktere Zusammenarbeit mit den Gemeinden würde sich Henninger wünschen – vor allem beim Thema Todfunde. Tierkadaver würden derzeit lediglich entsorgt. "Dass für viele aber ein Familienmitglied dahintersteht, das sehen die wenigsten Gemeinden."

Die Initiative wolle bei diesem Thema vorankommen und habe sich angeboten, dass man ihnen künftig tote Katzen melden könne. "Ehrenamtlich würden wir dann beim Bauhof vorbeischauen, das Tier auf Kennzeichnung prüfen, es gegebenenfalls würdevoll für den Halter herrichten und auf Wunsch überbringen", sagt Henninger. Ein wenig Erfolg sei bereits zu vermelden, ein paar Gemeinden würden sich bereits bei Totfunden hin und wieder melden.

Auch die Tierhilfs- und Rettungsorganisation in Ichenheim hat sich hilfsbedürftigen Tieren verschrieben. Mehr als 100 Tiere betreut der Verein auf seinem Gnadenhof. Hinzu kommen Wildtiere, die von Spaziergängern gefunden und abgegeben werden. Wenig Glück habe die Organisation mit ehrenamtlichen Helfern und Spendern. "Es geht eben um mehr, als die Streicheleinheiten", weiß die stellvertretende Vorsitzende, Monika Ehrlacher.

Sanierung der Gehege ist dringend notwendig

Nur wenige seien bereit, auf dem Hof mitanzupacken und den Tieren auch mit Ställe misten und Käfige putzen, zu helfen. Corona habe die Lage noch einmal verschärft. Einige Mitglieder hätten dem Verein dadurch den Rücken gekehrt – "die Beiträge der Mitglieder fehlen dann wiederum für die laufenden Kosten – und die sind enorm", so Ehrlacher. Rund 20 000 Euro Tierarztkosten musste der Verein in den vergangenen Wochen bezahlen. Hinzu kämen einige Gehege, die vor dem Winter dringend überholt werden müssten. "Trotz mehrfacher Anfragen konnten wir bislang keine Spenden hierfür einholen", so Ehrlacher. Aber man müsse sich irgendwie durchkämpfen und dürfe nicht aufgeben, denn letztlich gehe es um die Tiere.

Wer Beratungsbedarf hat oder ein Fundtier melden möchte, kann sich sowohl bei der Tierhilfs- und Rettungsorganisation in Ichenheim unter Telefon 07807/­94 91 81 oder auch bei Désirée Henninger unter Mobil 0176/83 01 46 22 melden. Darüber hinaus informieren beide auch über aktuelle Themen – wie die Wichtigkeit der Kastration – über ihre Facebookseiten.