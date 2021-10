1 Auf Platz 1 der beliebtesten Anfänger Hunde ist der Labrador. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Am 10. Oktober ist Welttag des Hundes. Wer auch mit dem Gedanken spielt, sich einen Vierbeiner anzuschaffen, sollte sich bewusst machen, dass nicht jede Hunderasse für Anfänger geeignet ist. Heimwerker.de stellt in einer Pressemitteilung die beliebtesten Anfänger-Rassen vor.















Region - Wer sich zum ersten Mal einen Hund anschafft, sollte auf jeden Fall darauf achten, eine anfängerfreundliche Rasse zu wählen. Auf den Besuch einer Hundeschule sollte trotzdem nicht verzichtet werden - denn auch "einfache" Hunde wollen gut erzogen sein, rät die Redaktion von Heimwerker.de.

Auf Platz 1 der beliebtesten Anfänger Hunde ist der Labrador. Das hat die Redaktion des Haus- und Garten-Portals anhand einer Online-Suchanfrage herausgefunden. Pro Monat gibt 992.550 Online-Suchanfragen nach der als freundlich bekannten Rasse, so die Redaktion von Heimwerker.de. Das gesellige Tier brauche viel Auslauf und immer wieder Aufgaben, um sich artgerecht entwickeln zu können.

Auf Platz 2 hat es der Golden Retriever geschafft. 709.870 Online-Suchanfragen pro Monat heimst die beliebte Rasse ein. Die Rasse sei besonders gehorsam und lernfähig und dazu sehr kinderlieb, also der perfekte Familienhund, laut Heimwerker.de. Auch als Blinden-, Therapie- oder Behindertenbegleithund leiste er auch sehr gute Dienste. Ein ausgeprägtes Schutzbedürfnis habe er allerdings nicht, als Wachhund sei er daher eher ungeeignet. Das lebhafte Tier brauche viel Bewegung und Beschäftigung, stundenlang auf der Couch herumzuliegen sei nichts für ihn.

Der Pudel mit dem lockigen Fell schafft es mit 513.690 Online-Suchanfragen auf Platz 3 der beliebtesten Anfängerhunde. Die Tiere seien loyalen und verschmust und besonders einfühlsam und umgänglich. Auch Kunststücke lassen sich die wissbegierigen Tiere schnell beibringen. Allerdings sollten künftige Besitzer bedenken, dass der Pudel gerne beschäftigt werden will, warnt die Heimwerker.de-Redaktion.

Mit 506.230 Online-Suchanfragen landet der Labradoodle auf Platz 4. Die Mischung aus Labrador und Pudel sei ursprünglich als Assistenzhund für blinde Allergiker gezüchtet worden. Der energiegeladene Hund eigne sich laut Heimwerker.de-Redaktion auch perfekt für Familien.

Auf Platz 5 hat es die Französische Bulldogge mit 419.120 Online-Suchanfragen geschafft. Die kleinen Hunde seien meist fröhlich und würden laut Heimwerker.de eher kurze Spaziergänge bevorzugen. Daher seien sie die perfekten Stadthunde.

Der Chihuahua landet mit 417.550 Online-Suchanfragen auf Platz 6. Doch aufgepasst: wer keine kleine Diva heranziehen möchte, müsse laut Heimwerker.de-Redaktion früh auf eine konsequente Erziehung achten. Für Anfänger seien besonders die langhaarigen Rassen geeignet, da diese oft gelassener und verträglicher als ihre kurzhaarigen Verwandten seien.

Auf Platz 7 hat es der Berner Sennenhund geschafft. 350.870 Online-Suchanfragen gibt es monatlich für die Rasse, die besonders treu, ruhig und gelassen sei. Der Berner Sennenhund brauche viel Auslauf und vor allem Nähe zum Menschen.

Mit 284.110 Online-Suchanfragen landet der Mops auf Platz 8. Die Hunde mit der Knautschnase seien laut Redaktion eher gemütlich veranlagt und kuscheln gern auf dem Sofa. Der kleine Hund neige zu Übergewicht, weshalb Halter auf eine gesunde und nicht zu üppige Ernährung achten sollten.

Auf Platz 9 landet Bolonka-Zwetna mit 246.810 Online-Suchanfragen. Die gutmütigen kleinen Hunde brauchen viel Zuwendung und Auslauf, ein bis zwei Stunden Bewegung am Tag sollten Herrchen oder Frauchen ihnen gönnen, so die Redaktion. Trotz ihres üppigen Fells würden die Tiere nicht haaren, was die Pflege besonders einfach gestalte.

Auf den letzten Platz landet der Zwergspitz mit 230.630 Online-Suchanfragen. Die selbstbewussten und fröhlichen Tiere begleiten ihre Menschen am liebsten überall hin, heißt es in der Pressemitteilung. Allerding bellen die Fellknäule auch gerne.

